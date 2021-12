Sierras eléctricas especializadas para madera: La clave para lograr acabados excelentes según Bricotools Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 13:48 h (CET) Los trabajos de carpintería pueden ser muy diversos, pues la madera es un material que permite gran libertad de diseño. Pero la clave para conseguir muebles y construcciones perfectas está en la correcta elección de cada tipo de herramienta, según la tarea se desea realizar, y las sierras eléctricas son fundamentales para ello Cuando se trata de fabricación de piezas y objetos a partir del uso de madera como materia prima, se deben tomar varios factores en consideración para lograr un trabajo con un excelente acabado; que se pueda realizar en el menor tiempo posible. Es por ello que entre las herramientas de bricolaje, las sierras eléctricas han tomado gran protagonismo en las labores de carpintería, pues además de agilizar el proceso de fabricación, ofrecen una gran versatilidad para realizar cortes precisos y únicos, que permiten dar rienda suelta a la creatividad. Además, reducen el esfuerzo que se debe aplicar para hacer cualquier corte (a diferencia de las sierras manuales).

La gran variedad de opciones de sierras eléctricas para madera disponibles en el mercado pueden generar confusión en los carpinteros amateur, que tienen poca experiencia con el trabajo de este material, por lo que aprender a distinguir las funciones de cada tipo de sierra es fundamental para conseguir resultados profesionales.

Básicamente, las sierras de madera se dividen en dos grandes grupos, que se clasifican en portátiles y estacionarias. Los modelos portátiles, como su nombre lo indica, son aquellos que permiten movilizar la herramienta hasta la pieza de madera, con la finalidad de trabajar directamente sobre la superficie del tablón o listón.

Por su parte, las sierras eléctricas estacionarias son aquellas que se mantienen fijadas a una superficie, en las que se debe colocar la pieza de madera que se desea trabajar para hacer los cortes deseados.

Dentro de esta clasificación se encuentran gran diversidad de modelos con variaciones importantes en su configuración y funcionamiento, que permiten realizar tareas específicas en función a las características del trabajo requerido.

Entre las sierras eléctricas estacionarias más comunes se encuentran las de mesa o de banco, de cinta y las ingletadoras.

Sierras de mesa o de banco: Es uno de los tipos de sierras eléctricas más comunes en los talleres de carpintería por su configuración, que permite cortar con gran precisión grandes tablones de madera en poco tiempo. Para su correcto funcionamiento se emplean discos circulares dentados con características peculiares de acuerdo al tipo de madera que se desea cortar; así como del tipo de corte que se deba realizar, ya que se toma en cuenta la dirección de las vetas de madera. Cuando se trata de hacer cortes longitudinales, el disco de corte empleado cuenta con dientes planos en la parte superior, y dos ángulos adicionales que cumplen la función de corte y desprendimiento. Mientras que los discos usados para cortar en sentido transversal de las vetas, deben incluir un ángulo adicional que permita alternar el ángulo del chaflán, para evitar que se produzcan desgarraduras en la madera, ofreciendo un corte limpio.

Ingletadoras:Este tipo de sierra eléctrica estacionaria es ideal para hacer cortes transversales, aunque como su nombre lo indica, es una herramienta diseñada especialmente para hacer cortes en diagonal o angulares, muy útiles para las uniones esquineras, especialmente en marcos de puertas o ventanas. Su funcionamiento se logra a través de una base que permite fijar la pieza por medio de una mordaza ajustable, y un elemento báscula te que soporta el disco de corte ideal para secciones transversales.

Sierras eléctricas de cinta: Son otro tipo de sierra estacionaria que funciona en base a dos poleas que sostienen una cinta dentada vertical. Este tipo de sierra ofrece un acabado un poco menos preciso que la de mesa, pero es de gran utilidad para hacer cortes rápidos sin mayor esfuerzo. Por su parte, entre las sierras eléctricas para madera portátiles se pueden encontrar gran variedad de opciones como las sierras de sable, de calar, oscilantes, circulares, serruchos eléctricos, motosierras y las sierras combinadas.

Sierra eléctrica circular: Esta es una versión portátil de la sierra de mesa, ya que funciona mediante un disco circular que gira en torno a un eje para realizar los cortes sobre la madera. Sin embargo, por su configuración es mucho menos precisa que el modelo estacionario.

Sierra de sable o recíproca: Este tipo de sierra eléctrica para madera es muy versátil, ya que proporciona libertad de movimiento gracias a que no sigue una guía fija por la cual desplazarse. Por ello, son ideales para hacer cortes en zonas de difícil acceso, debido al delgado tamaño de su hoja que permite su uso en prácticamente cualquier espacio reducido. Esto las ha convertido en una herramienta de gran utilidad para todo tipo de carpintero, y especialmente para los que se dedican a realizar trabajos de bricolaje.

Sierra de calar: Este modelo de sierra es menos común que el anterior, aunque también es muy útil cuando se trata de trabajos de mayor precisión. Esto se debe a su configuración basada en una hoja dentada delgada que presenta un movimiento recíproco de vaivén, que permite tener libertad de movimientos para crear cortes de formas diversas e irregulares. Por ello es que son las ideales para hacer cortes circulares sobre tablones de madera, e incluso de otros materiales como yeso, plástico y fibrocemento. Cabe destacar que para cada tipo de material que se requiera cortar, es necesario seleccionar la hoja dentada adecuada para cada uno de ellos. La gran ventaja de este tipo de sierra es su precio, ya que suelen ser muy económicas y representan una opción ideal para lograr excelente precisión.

Sierra combinada: Este modelo es bastante funcional, ya que incluye en una sola herramienta las funciones de sierra de calar y sierra de sable. Por lo tanto, es una elección ideal para aquellas personas que se dedican a realizar labores de bricolaje con madera.

Multi-herramienta oscilante: La llamada multi-herramienta oscilante ofrece gran versatilidad, ya que se trata de una sierra con un movimiento diferente al que generan los demás modelos de sierras mencionados previamente. Cómo su nombre lo indica, proporciona un movimiento de oscilación lateral, a diferencia del movimiento circular de las sierras de disco y del movimiento recíproco que ofrecen las sierras de sable o de calar. Esta particularidad permite hacer diversos trabajos difíciles de lograr con otras herramientas, gracias a la diversidad de accesorios que se pueden usar como hoja, a través de las cuales se pueden lograr distintas tareas que van desde lijar superficies, hasta crear ranuras profundas y cortes en espacios estrechos.

Serruchos y motosierras eléctricas: Para finalizar, es necesario mencionar este tipo de herramientas, que aunque son menos precisas que los modelos anteriores, son útiles para realizar trabajos que requieran cortes ágiles y rápidos. Son de gran utilidad para la poda de árboles ya que no son tareas que requieren de cortes limpios y de gran precisión. Gracias a esta variedad de alternativas es posible crear gran cantidad de objetos y artículos de madera con calidad profesional, reduciendo el tiempo y esfuerzo que se debe dedicar a cada paso del proceso de fabricación.

