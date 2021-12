Juguetes que todo niño debería tener, según www.mipeluche.com.es y www.leggo.com.es Comunicae

lunes, 13 de diciembre de 2021, 12:48 h (CET) La infancia es una de las mejores etapas de cualquier persona. Por ello, es muy importante contar con elementos que estimulen la creatividad, la imaginación y la confianza En este caso, se pueden mencionar los peluches; en tiendas como https://www.mipeluche.com.es/, se encuentran muchas opciones ideales para los consentidos de la casa.

Con base en ello, cabe mencionar también a la tienda online https://www.leggo.com.es/, donde están los juguetes más divertidos para aquellos niños que son creativos y que adoran la construcción.

Ahora bien, ¿cuáles son los juguetes que todo niño debería tener?

No solo son útiles los peluches o los legos, también hay juguetes muy didácticos y divertidos que mejoran y estimulan el sistema cognitivo de los niños. Así, se convierten en juguetes que deberían tener al menos una vez en toda la etapa de la infancia, estos son:

Libros de cuentos infantiles

Se pueden mencionar a los cuentos infantiles de primeros porque son la primera puerta que tiene un niño a un mundo infinito de cosas posibles. Claro que sí. Diversas historias de batallas y amor se leen en las páginas de un buen libro infantil.

Piscina de pelotas

Las piscinas de pelotas son un juguete muy divertido e ideal para distraerse por las tardes. Son geniales para aumentar la expectativa y la creatividad de pensar que están en una piscina real.

Plastilina

Si de creatividad e imaginación se trata, la plastilina es un elemento crucial para desarrollar esa parte de la mente. Todo niño debe tener un juego de plastilinas con el que pueda estimular sus sentidos y crear obras de arte impresionantes según la edad que tenga. No puede faltar.

Libros para colorear

Los libros para pintar o colorear son buenos estimulantes del lado artístico. De hecho, así muchos pequeños descubren que, al crecer, desean dedicarse al mundo del arte. Por ello, no pueden faltar, así como tampoco hay que dejar de lado una buena caja de colores.

Juegos de mesa

El ajedrez o las cartas son juegos no solo divertidos, sino también didácticos con los que el niño estimulará su cerebro y desarrollará nuevas habilidades mentales de estrategia. Incluso, algunos profesionales aseguran que este tipo de distracción pueden ayudar al control de las rabias.

Elementos para hacer manualidades

Pinturas, tijeras de punto redonda, brillantina, cajas, papel y diversos materiales que serán de gran ayuda para hacer manualidades alucinantes para los niños. Sin dudas, hacer manualidades los mantendrá distraídos y los enseñará a concentrarse mientras cumplen alguna tarea.

Rompecabezas

Hay adultos que se estresan tratando de construir rompecabezas. Por ello, es recomendable que los niños tengan rompecabezas que puedan ir armando y desarmando para trabajar su agilidad mental. Dependiendo de la edad, habrá los que sean más adecuadas para estimular la creatividad.

Entonces, ¿qué juguete hay que escoger?

Seguro que cualquier niño dirá: todos. Por supuesto. Cada juguete mencionado anteriormente servirá para que el pequeño crezca alegre, feliz y muy estimulado a nivel mental para que sea muy inteligente y para que esté preparado para cualquier reto, aunque, hoy en día, destacan los peluches y los juguetes de construcción.

