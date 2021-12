Desarrollar una carrera en la industria musical con los cursos de la escuela de música Girona EUMES Emprendedores de Hoy

lunes, 13 de diciembre de 2021, 09:04 h (CET)

Girona, situada en el noreste de España, es una ciudad reconocida por su gran encanto particular. Uno de sus rasgos característicos es la conexión con la cultura y la música. De esta ciudad han surgido artistas importantes y además ha albergado festivales destacados. Durante todo el año, Girona recibe músicos de todos los géneros y ofrece propuestas con artistas de diferentes estilos.

Para afianzar esa larga tradición musical, fue creada la escuela de música avanzada EUMES, una escuela de música Girona que es pionera en formación integral dentro de la industria musical. Este centro de formación promete otorgar todas las herramientas necesarias para que sus estudiantes se conviertan en músicos adaptados a las necesidades actuales.

Diploma profesional en producción musical La escuela de música EUMES es pionera en formación musical. Esta academia ofrece un completo diploma de Producción Musical, el cual se divide en tres o cuatro años. Se trata de una de las pocas titulaciones disponibles en España destinadas a la producción musical y el sonido, siendo reconocida al haberla finalizado con un Diploma de especialización por la Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación.

El primer año, la enseñanza se dirige a formar productores musicales; esta etapa incluye mejoras en el estilo artístico, musical y técnico. El segundo año, los estudiantes aprenden a crear música para adaptarla a bandas sonoras, artistas, videojuegos o para trabajos artísticos propios.

En el tercer año, las clases están dirigidas a que los estudiantes aprendan todo lo relacionado con el negocio de la música. Asimismo, en esta fase, EUMES trabaja las salidas profesionales de los alumnos. Finalmente, la preparación de esta escuela de música Girona incluye un cuarto año opcional que se cursa en Londres, en la University of West London, con el que se consigue una doble titulación: Diploma y B.A. (HONS).

Formación online EUMES es también reconocida por su formación online. Su plataforma para este tipo de formación es completa y contempla charlas semanales, cursos y tutorías para los estudiantes de la escuela, así como licencias gratuitas de software de producción musical que se utilizan durante los cursos. La experiencia virtual incluye bootcamps y tutorías con grandes profesionales de la industria.

“En la plataforma de nuestra institución educativa podrás formarte de manera totalmente innovadora y absolutamente personalizada”, destaca EUMES Online en su portal web. La libertad de horarios y la posibilidad de combinar estos estudios virtuales con otras actividades es una de las grandes ventajas que ofrece esta modalidad. Se trata de una experiencia muy completa en la que los estudiantes tendrán la oportunidad de formarse como músicos integrales.

