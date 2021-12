Preparación de oposiciones de la mano de Grupo Venfor Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021

Cuando un candidato logra aprobar las oposiciones correspondientes para el cargo al que aspira, significa entonces que podrá pasar a ser un funcionario de la Administración. Gracias a esto, pasará a tener un trabajo fijo de por vida, así como otros privilegios.

Esta es una de las razones por las que es indispensable prepararse adecuadamente para superar las pruebas de una oposición. Grupo Venfor es un centro educativo no reglado, donde se ofrece una formación especializada y la preparación de oposiciones de forma particular y totalmente personalizada.

“Un alumno-un profesor” Grupo Venfor es una academia de oposiciones en Valencia que se caracteriza, entre otras cosas, principalmente por utilizar una metodología que personaliza la formación y la preparación de opositores al mayor nivel posible. Básicamente, consiste en un sistema de “un alumno-un profesor”, lo cual significa que cada estudiante tiene su propio preparador, altamente especializado en la oposición en la que desea presentarse. De esta forma, se asegura de que el opositor adquiera el conocimiento y las competencias necesarias para aprobar las oposiciones correspondientes a la plaza que desea ocupar en la administración pública.

Asimismo, el profesor se encargará de aplicar el sistema de estudio que más convenga a su estudiante, explicándole y aclarándole detalladamente cada uno de los temas. También realizará evaluaciones del contenido impartido en conjunto con la realización de simulaciones de exámenes de oposición, en condiciones que se asemejen en el mayor grado posible a las que el alumno experimentará en las pruebas reales.

Un sistema de formación adaptado al estudiante Otro de los aspectos que diferencian al Grupo Venfor es la flexibilidad de horarios que ofrece a sus alumnos, adaptándose siempre a las necesidades de cada uno. De hecho, el estudiante tendrá en todo momento la libertad de elegir la modalidad de enseñanza que mejor se adapte a su tiempo y a sus requerimientos, ya sea en formato presencial u online.

La idea es que cada uno pueda aprender a su propio ritmo, el día y a la hora que lo necesite. Además, los precios de este centro de formación son muy competitivos y no cobran intereses en el caso de que se elija una modalidad de pago a plazos.

La oportunidad está abierta para cualquier opositor que lo necesite, ya que Grupo Venfor prepara oposiciones tanto a nivel estatal, como también autonómico y local. Una vez terminada la formación, Grupo Venfor estará en contacto con el estudiante para avisarle al alumno cuando haya convocatorias a las oposiciones para la cual se estuvo preparando. Así mismo se le informará acerca de actualizaciones y ampliaciones en temarios, las fechas de los exámenes y cualquier otra información relacionada con su convocatoria.

