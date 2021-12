Cuáles son los destinos TOP para una luna de miel perfecta Emprendedores de Hoy

sábado, 11 de diciembre de 2021

La luna de miel es una experiencia que debe ser recordada para toda la vida, razón por la cual es imprescindible elegir el destino ideal y la agencia indicada, que ofrezca viajes inolvidables.

Felices Vacaciones es una agencia de viajes online con sede en Madrid que ofrece promociones y paquetes turísticos a sus clientes.

La empresa incluye algunos de los mejores destinos para el viaje de novios perfecto, con opciones a diversos lugares del mundo a precios asequibles.

Diversos destinos para la luna de miel en Felices Vacaciones Felices Vacaciones trabaja las 24 horas del día para atender a sus clientes y ofrecer destinos turísticos que van desde España, pasando por el Caribe, Estados Unidos, Kenia, Tailandia, etc. Los paquetes se pueden combinar de acuerdo a las preferencias de los recién casados: relax, aventura y plan combinado.

Los 10 años de experiencia en el mundo de los viajes online avalan a esta empresa, cuya especialidad se encuentra en los viajes de larga distancia y en ofertas de última hora a distintos destinos.

Momentos inolvidables Felices Vacaciones hace que la luna de miel de los clientes esté repleta de momentos inolvidables. Las vacaciones de los recién casados serán placenteras y originales, además de románticas. La agencia brinda una buena atención, es cercana con los clientes y asesora constantemente para aclarar dudas. Es importante destacar que sus agentes se encargan de preparar los paquetes, los cuales pueden ser personalizados, para que las parejas vivan la experiencia de un viaje que recuerden durante toda su vida.

Una de las rutas de ensueño que ofrece Felices Vacaciones es su oferta de viaje de novios combinado a New York y Punta Cana, ideal para los amantes de las ciudades con vida y para los que buscan la naturaleza y las playas. En Nueva York, se pueden visitar museos, restaurantes, exposiciones, tiendas… Por otro lado, la República Dominicana conforma una de las islas más atrayentes del Caribe, por sus extensas playas de arena blanca y su clima tropical con temperaturas suaves.

Otro de los paquetes más demandados es la oferta a las Maldivas, sinónimo de relax, descanso y playas paradisíacas. Se trata de uno de los destinos más solicitados por los novios, un lugar que siempre sorprende y deleita a quien lo visita. Un viaje muy romántico, con opciones de media pensión o todo incluido en hoteles de gran prestigio, incluyendo grandes habitaciones en bungalows overwater. Además, los especialistas de Felices Vacaciones recomiendan combinar este destino con otros lugares como Japón, Dubái, Tailandia, etc.

