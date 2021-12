Las utilidades de OSINT para periodistas, por QuantiKa 14 Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 18:23 h (CET)

Dentro de las fuentes con las que se puede sostener una investigación periodística, internet es, en la actualidad, una de las más importantes, aunque no la única.

Existen múltiples fuentes abiertas en las que quienes conducen investigaciones pueden hurgar. Además, hoy en día existe una técnica, llamada OSINT, que sirve para generar reportes sobre personas o instituciones a través de todas estas fuentes abiertas.

OSINT es una sigla que proviene del inglés (Open Source Intelligence), que significa “Inteligencia a través de fuentes abiertas”. La compañía de seguridad informática QuantiKa14 ofrece servicio de OSINT para periodistas, un insumo que puede deparar en grandes descubrimientos.

Un servicio de OSINT capaz de indagar en todas las fuentes públicas Según explica Jorge Coronado, CEO de QuantiKa14 y CTO del grupo Lazarus Technology, OSINT no solo refiere a internet sino también a las fuentes del mundo físico. Se entiende que una fuente abierta es todo documento creado en un medio físico o digital, que se transmite por distintos canales y tiene cierta disponibilidad pública, ya sea porque se comercializa o es gratuita.

Mediante un servicio de OSINT para periodistas, por ejemplo, se puede acceder a toda la información pública y publicada sobre una persona determinada. Sin embargo, no se trata de una tarea realizable por cualquier persona. Un buen servicio de OSINT debe ser llevado a cabo por alguien que tenga conocimientos en programación, ciencia de datos y la capacidad de valorar fuentes, ya que no todas son fiables o fidedignas.

Además, es necesario conocer de qué manera se recoge la información, para después analizarla y crear una base de datos. En este sentido, QuantiKa14 cuenta con un servicio llamado Dante´s Gate Telegram Bot, que rastrea toda la información disponible en internet sobre una persona y crea un informe en formato PDF.

OSINT en temas actuales Empleado en múltiples sectores, el OSINT es útil para la conducción de investigaciones de la Policía, así como para recabar información financiera o militar. En el ámbito del periodismo puede ser una gran herramienta para conseguir información a modo de insumo para la producción de notas, informes o artículos.

Así, OSINT permite conseguir información valiosa sobre temas de interés público de manera sencilla y rápida.

El servicio de OSINT para periodistas que brinda QuantiKa14 puede servir a una investigación para dar un salto de calidad, marcar una diferencia y explorar todas las fuentes de acceso público, con la posibilidad de realizar algún gran descubrimiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.