Los diferentes tipos de papel de pared, por Imprimarte

viernes, 10 de diciembre de 2021, 11:05 h (CET)

Una actividad que no solo promueve un cambio visual y genera mayor amplitud visual en las salas, sino que también puede cambiar la actitud de las personas que conviven allí sin invertir demasiado dinero es la remodelación de los cuartos, habitaciones u oficinas.

El papel de pared, tiempo atrás también llamado papel tapiz, es una alternativa que se ajusta a muchos presupuestos y permite innumerables personalizaciones. En Imprimarte, tienda especializada en el diseño y decoración, los clientes pueden escoger las imágenes y los diseños que prefieran, así como el tamaño del papel para paredes de cualquier medida. También pueden acudir a expertos que les explican cómo instalar correctamente el papel y lograr un resultado estético, agradable y bonito.

¿Cómo instalar el papel de pared de manera correcta? El papel de pared es una herramienta ideal para darle un nuevo look a cualquier espacio. Sin embargo, es necesario tener en cuenta qué tipo de pared se quiere decorar para elegir el material adecuado. Por ejemplo, el papel pintado debe instalarse en una pared lisa, limpia y que le permita adherirse con facilidad. Ambos son una buena combinación y dan resultados estéticos agradables. Asimismo, hay que tener en cuenta que no todas las paredes cumplen con estas características.

Las superficies rugosas o que tienen gotelé deben ser tratadas de manera especial. Es necesario utilizar papeles específicos como el diseño pintado grueso de PVC o el vinilo para murales. No obstante, si hay gran rugosidad, grietas o agujeros se debe preparar la pared previamente. El proceso implica limpiarla y agregar algún producto especial de manera que se suavicen los agujeros pequeños en ella. Otras maneras de empapelar estas paredes es agregando una capa de yeso liso o instalando placas de yeso.

Los productos disponibles en el catálogo de Imprimarte Imprimarte es una empresa especializada en la impresión digital y la decoración. Esta ofrece diferentes tipos de papeles como el de papel pared personalizado, ideal para revestir muros de baños, dormitorios de niños, cocinas y mucho más. Los fotomurales también son muy solicitados, ya que dan la posibilidad de imprimir una foto gigante. Esta opción es usada principalmente para recrear paisajes y crear un ambiente especial en cada espacio. Por último, el papel pintado es uno de los más comunes y cuenta con múltiples diseños decorativos.

El material de estos papeles puede variar. En algunos casos el producto cuenta con un adhesivo que se activa con agua, en otras es necesario agregar una cola especial para papeles vinílicos pesados, también es posible conseguir diseños con adhesivo propio, parecido al vinilo adhesivo, que no necesita activación.

La filosofía que transmite la empresa es que no se necesita invertir demasiado en la remodelación de los espacios gracias a la ayuda del papel pintado y de expertos en el tema.

