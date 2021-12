Fondos Next Generation, el programa de ayudas de la Unión Europea para rehabilitar una vivienda Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 10:47 h (CET)

La rehabilitación energética incluye diferentes modificaciones que se realizan a una casa o edificio para mejorar su eficiencia energética, con cambios que ayudan a aprovechar de una mejor forma la energía consumida reduciendo los valores y repartiéndola de manera inteligente.

Para lograr los beneficios de la mejora de la eficiencia energética en nuestros hogares, se deben llevar a cabo ciertas medidas e intervenciones para optimizar el consumo de la vivienda. Entre ellas destaca el aislamiento, que se puede aplicar con diferentes técnicas como el reforzamiento de muros exteriores. Además, también es importante revisar el funcionamiento de los aparatos eléctricos utilizados dentro del hogar o edificio, ya que un equipo dañado probablemente consuma más energía de la necesaria.

¿Por qué se habla tanto sobre SATE? El Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, más conocido como SATE, es uno de los sistemas más eficientes para mejorar la eficiencia energética, llegando a conseguir mejoras de hasta el 70%. Consiste en revestir el edificio con paneles de aislamiento, mejorando el confort, eliminando puentes térmicos e incluso las humedades, sin disminuir el espacio habitable de las viviendas.

Por ello, desde este año, la mayoría de viviendas de nueva construcción ya cuentan en su proyecto con este sistema envolvente. Como se trata de un sistema instalable en edificios ya construidos, en la mayoría de rehabilitaciones se ha incluido también la instalación de SATE.

En empresas como Sate Mediterráneo cuentan con expertos que toman control de todo el proceso y además ofrecen la tramitación de los programas de ayudas de la Unión Europea para rehabilitación y eficiencia energética.

Cuentan con una amplia trayectoria en sistemas SATE, con un equipo que ofrece asistencia técnica y comercial, con especialistas que trabajan en la supervisión a pie de obra, encargándose de todo el proceso: análisis y presupuesto sin compromiso, suministro de materiales en la obra (disponen de la distribución de los mejores fabricantes, como Caparol) e incluso facilitan empresas instaladoras de confianza, garantizando así la correcta ejecución del proyecto.

Mejorar la eficiencia energética a través de los Fondos Next Generation La Unión Europea busca promover la reorganización y rehabilitación del parque inmobiliario. La meta principal es mejorar la eficiencia energética, disminuyendo el consumo en general y reduciendo las emisiones de gases tóxicos como el dióxido de carbono que provenientes de los núcleos urbanos. Para lograrlo, la UE ha lanzado distintos paquetes de medidas bajo el paraguas de los ya conocidos Fondos Next Generation.

Será competencia de cada país miembro la correcta distribución de los fondos para lograr el objetivo marcado. En España, el gobierno ha derivado la gestión de los mismos a las comunidades autónomas, siendo estas las encargadas de tramitar todos los proyectos que quieran acogerse y definiendo sus propias reglas dentro de unas normas generales.

SATE Mediterráneo se encarga de todo el proceso Cómo se ha comentado antes, en España son las comunidades autónomas las que se encargan de la concesión de las ayudas y establecer los requisitos, aun así, hay unos puntos en común definidos por el gobierno central, cómo que la construcción sea previa a 1996, que se trate de la vivienda habitual o que el coste de la inversión no supere el valor de las obras, entre otros.

Además, para acceder, se necesita que un arquitecto realice un proyecto y un estudio energético de la vivienda previo y posterior, ya que el importe de las ayudas va relacionado directamente a la mejora lograda con la rehabilitación. También se deberá contar con los debidos permisos de obras de la población y, en caso de que sean edificios comunitarios, con el acuerdo logrado en la junta de vecinos, según define la ley.

Empresas como SATE Mediterráneo cuentan con expertos que se encargarán de realizar todo el proceso, desde el estudio previo y posterior hasta tramitar toda la burocracia necesaria para facilitar un proceso que puede ser complicado y hacer llegar así los fondos hasta el ciudadano de a pie.

