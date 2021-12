Beneficios de los juguetes de construcción Broks en el aula Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:03 h (CET)

Los juguetes de construcción permiten a los niños la posibilidad de desarrollar la imaginación y crear distintas estructuras. No solo es una actividad orientada a la diversión, sino también una instancia de aprendizaje.

La firma Broks desarrolla sets de construcción que incentivan la creatividad, la capacidad de resolver problemas, las habilidades motoras y también las relaciones sociales con otros niños, padres y educadores. El uso de juguetes de construcción en el aula es una opción a la que recurren cada vez más colegios para poder ofrecer un entorno en el que los niños aprendan jugando.

Juguetes que permiten el desarrollo y la imaginación Los juegos de construcción potencian la creatividad y la imaginación dada su versatilidad en el juego. De esta manera, se agudiza la inteligencia visual y espacial. Permiten, además, muchas posibilidades de experimentación y de prueba y error. Al jugar, los niños incorporan conocimientos básicos de ciencias como las matemáticas, la geometría e incluso la ingeniería. De esta forma, comienzan a comprender cómo funcionan algunos mecanismos como las poleas o los engranajes.

Desde temprana edad, cuando los niños juegan utilizan ambas manos, y con ello, mejoran sus destrezas y habilidades físicas. Al manipular distintas formas y piezas e intentar montar su creación, desarrollan la motricidad y la coordinación óculo-manual.

La introducción de los juegos de construcción en la educación Para el ámbito del aula y la educación, los juguetes de Broks están considerados como una herramienta creativa de enseñanza y aprendizaje. Cada juguete dispone de un libro que presenta diez retos a los niños, los cuales permiten mejorar las habilidades motrices, activar la imaginación y potenciar su razonamiento. No importa si los niños juegan solos o en grupo, Broks está pensado para adaptarse a distintas edades con diferentes niveles de conocimiento. En todos los packs educativos que ofrecen se incluyen las soluciones, aunque la idea es que ellos encuentren la forma de resolver, con la guía de sus padres o de los educadores cada una de las figuras.

Especialistas en educación han realizado distintos estudios que comprueban los beneficios de la utilización de este tipo de juguetes en las aulas. Según una investigación del Centro de Educación Infantil de la Universidad Estatal de Connecticut (Estados Unidos), los juegos que son muy complicados no cumplen con el efecto buscado. Se requiere de herramientas simples que requieran el uso de la mente y estén bien diseñadas.

Los juguetes de construcción en el aula, como los que fabrica Broks, cumplen con las condiciones y los beneficios estudiados en muchas de estas investigaciones, de forma que contribuyen al desarrollo de habilidades tan importantes como el pensamiento lógico, la concentración y la creatividad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.