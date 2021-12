Webinar gratuito Jaque Mate a la Ansiedad de la mano de Next Level Mind Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de diciembre de 2021, 17:37 h (CET)

A lo largo de la vida, en algún momento, cualquier persona ha experimentado la ansiedad, ya que es un mecanismo de supervivencia que prepara a todo el organismo para enfrentar situaciones de estrés o de peligro.

Existen mecanismos que pueden ayudar considerablemente a superarla y, para conocerlos, Next Level Mind ha desarrollado un webinar,llamado Jaque Mate a la Ansiedad. Estará a cargo de profesionales expertos en el tema que proporcionarán herramientas útiles para derrotar esta condición.

Identificando la ansiedad La ansiedad es un mecanismo de alerta normal del organismo. No obstante, los trastornos de ansiedad son distintos y, por lo general, no son identificados a tiempo por quienes los padecen. Una persona con trastorno de ansiedad se caracteriza por sentir miedo intenso o preocupación excesiva acerca de algo. Esto genera consecuencias notables en su día a día, afectando a su rendimiento mental y físico, la calidad del sueño, su capacidad de socialización y, por lo tanto, sus relaciones interpersonales, entre otras.

Es indispensable que la persona pueda identificar estos y otros elementos para poder tomar las medidas necesarias que le devuelvan el bienestar y la calidad de vida. Next Level Mind es una plataforma o web de cursos de crecimiento personal, integrada por un grupo de profesionales con mucha experiencia. Entre ellos, se encuentran psicólogos especialistas, coaches emocionales, expertos en liderazgo y profesionales de la comunicación, entre otros. Ellos han desarrollado un webinar totalmente gratuito llamado Jaque Mate a la Ansiedad, creado para educar y ayudar a sobreponerse eficaz y definitivamente a la ansiedad.

Una buena jugada contra la ansiedad El webinar de Next Level Mind contra la ansiedad está diseñado con el fin de que el asistente pueda identificar correctamente los diferentes tipos que existen. La idea es comprender cómo el cuerpo se comunica con la persona y lo que trata de decir por medio de la ansiedad en sus distintas variantes. Ya sea que se trate de preocupaciones excesivas, estrés o ataques de pánico, es necesario entender lo que eso significa. En el webinar, las personas comprenderán a profundidad las distintas formas en las que se manifiesta la ansiedad. Esta será la base para que cada uno pueda conocerla y comprenderla, para así poder transformarla y eliminarla definitivamente.

Jaque Mate a la Ansiedad será el único webinar en el que participará la reconocida psicóloga y experta en ansiedad Dra. Laia Giménez. Por lo tanto, es una oportunidad exclusiva que se debe aprovechar. El webinar será impartido el día 11 de diciembre de este año y constará de una sola sesión de una hora y media de duración. Al final de la master class, todos los asistentes recibirán un regalo por su participación.

