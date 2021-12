​Bitcoin, la criptomoneda más veterana Fue la primera moneda que apareció en el universo virtual Redacción

jueves, 9 de diciembre de 2021, 11:03 h (CET) Las criptomonedas o monedas digitales están pleno auge. Existen miles de tipos diferentes en todo el mundo, pero, sin duda, la más conocida es Bitcoin, no solo porque fue la primera moneda virtual que apareció en el universo digital, sino también porque se trata de un producto financiero ideal para operar en el mercado. Es un activo digital que ha demostrado una gran estabilidad y que siempre tiende a recuperarse.



Como sucede con el resto de criptomonedas, no está afectada por ninguna supervisión gubernamental ni existe autoridad que controle sus movimientos, es decir, no es moneda oficial en ningún país del mundo. Sin embargo, utiliza un registro electrónico férreamente cifrado que garantiza la fiabilidad y confidencialidad de las transacciones realizadas con ella a través de internet.

Creada en el año 2009, Bitcoin sigue siendo la moneda virtual más destacada. Posee una norma que limita su número a 21 millones de bitcoins en circulación en el mundo, regla que, según los expertos, podría responder a evitar situaciones inflacionistas.

Bitcoin puede utilizarse para adquirir productos o como herramienta de inversión. De hecho, en el presente año el precio del Bitcoin ha seguido una clara línea ascendente. Esta moneda digital sirve para realizar pagos ágiles y rápidos y evitar los cargos que supone la transacción.

Para poder usar bitcoins el primer paso es proveerse de una billetera virtual en la que guardar estas monedas digitales. Es algo similar a lo que supone abrir una cuenta bancaria para monedas físicas. Puede usarse desde un dispositivo móvil o desde el ordenador y se abre en las diferentes plataformas que ofrecen ese servicio.

Es importante asegurarse de elegir una plataforma regulada, con el fin de que ofrezca la seguridad necesaria para realizar transacciones. En ese sentido, BitlQ es especialmente adecuada, ya que están especializados en esta moneda digital. Registrarse en esta app supone un proceso muy sencillo, pues tan solo se solicitan algunos datos como el nombre, una dirección de correo electrónico y un depósito inicial.

La plataforma proporciona reconocidas ventajas y ofrece un sencillo manejo, incluso para aquellos que no tienen experiencia en el mundo de las divisas digitales, poniendo al alcance del usuario las mejores oportunidades. Logra que la inversión sea sencilla, rentable y de bajo riesgo.

BitlQ es una app que funciona por medio de un software programado para tomar decisiones de inversión, gracias a su módulo de Inteligencia Artificial que le aporta la capacidad de aprender los comportamientos del mercado, creando estrategias operativas con un elevado nivel de éxito. La plataforma logra su objetivo de predecir el ascenso y la caída del mercado financiero de las criptomonedas, aportando pistas clave en el ámbito de la inversión.

