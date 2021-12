Descubrir la gastronomía molecular de la mano de Pearls Molecular Experience Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La gastronomía es un arte donde los chefs innovan la manera en que presentan o preparan los platos, complaciendo a aquellos comensales que no se conforman con lo tradicional, sino que van en busca de nuevas experiencias culinarias.

La comida molecular es un tipo de gastronomía que rompe con lo tradicional y que propone nuevos procesos de presentación y degustación culinaria. Pearls Molecular Experience es una marca de productos gourmet que se ha especializado en la elaboración de esferificaciones premium listas para degustar y disfrutar. Con más de 10 años de experiencia, pone a la disposición de sus clientes una gran variedad de productos reconocidos dentro del mercado culinario, a nivel nacional e internacional.

Reconocida en el mundo de la gastronomía molecular, la empresa Pearls Molecular Experience ha revolucionado el mercado culinario con la creación de sus esferificaciones premium caracterizadas por la combinación de sus sabores creando una experiencia única. Sus perlas son totalmente líquidas, de textura suave y con un diámetro de 2 cm.

Sus esferificaciones premium están listas para consumir y se pueden disfrutar solas, en maridajes y tapas creativas, son ideales para aperitivos, postres o como complemento en sobremesas, ofreciendo al comensal una experiencia sensorial innovadora.

Múltiples opciones para todos los gustos Recientemente, Pearls Molecular Experience ha renovado su web corporativa y tienda online, donde los aficionados y amantes de la gastronomía gourmet podrán comprar las esferificaciones premium de la marca. Han apostado por sabores de siempre y otros de autor.

En su tienda online se podrán conseguir cócteles tradicionales como gintonic, mojito, sex on the beach y combinaciones más sorprendentes como vodka rosa, ron vainilla coco o mexicana. En su nuevo formato de 20 perlas (antes de 12) se pueden encontrar más de 10 sabores diferentes, con y sin alcohol. Todos los productos están listos para ser degustados de inmediato y se pueden compartir en reuniones de amigos, familia u otros eventos sociales.

En el formato de 30 perlas se ofrecen, además de todos los sabores del formato de 20 perlas, sabores únicos como el gazpacho, ajo blanco o tres variedades de balsámico. Estos sabores son ideales para elaborar maridajes y creaciones de alta cocina en casa.

Pearls Molecular Experience es una marca que ha innovado en las artes culinarias y que es capaz de combinar sabores exquisitos y sorprendentes, de primera calidad, en un formato esférico, con una delicada textura y una explosión de sabor en boca que permite vivir una experiencia sensorial original y única.

