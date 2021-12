La fundación Friedrich Naumann crea una red tecnológica para mujeres e impulsar su futuro en Tech Comunicae

martes, 7 de diciembre de 2021, 15:39 h (CET) La Fundación Friedrich Naumann por la Libertad ha celebrado Mediterranean Tech Women Network, una oportunidad única donde se han reunido diferentes expertas internacionales para debatir sobre la Mujer y la Tecnología y presentar su plataforma MTWN cuyo fin es poner fin a esta brecha STEM entre las mujeres Muchas menos mujeres eligen ir a carreras relacionadas con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que los hombres. Y es que, como han citado, según el Informe mundial sobre la brecha de género de 2021 del Foro Económico Mundial, "los mercados laborales siguen mostrando tendencias persistentes hacia la segregación de ocupaciones por motivos de género y las 'señales de género' de los empleadores contribuyen a crear entornos y experiencias poco acogedoras para las mujeres que eligen dedicarse a la tecnología. Estos entornos poco acogedores pueden agravarse particularmente para las mujeres de color o de origen migrante, las mujeres que son responsables de la mayor parte del trabajo doméstico en sus hogares o aquellas que comparten cualquier otro marcador minoritario relacionado con el origen socioeconómico o el género / orientación sexual”.

Y es que, como han matizado, esta tendencia persiste cuando se observan tecnologías emergentes como la IA, en la que solo el 22% de sus profesionales en todo el mundo eran mujeres en 2018, lo que indica una enorme brecha entre éstas en el campo y sus homólogos masculinos. La IA es un punto de referencia particularmente importante para medir por qué las nuevas tecnologías que dependen del desarrollo de algoritmos pueden incorporar la discriminación de género en su funcionalidad principal. Asimismo, también persisten desafíos adicionales para lograr la igualdad de género en los altos directivos de las organizaciones tecnológicas, con aumentos mínimos que se produjeron entre 2015 y 2020 (24,2 - 27,8%).

Asimismo, han recordado el Informe científico de la UNESCO de abril de 2021 'La carrera contra el tiempo para un desarrollo más inteligente', donde citan que las mujeres representan ahora el 33% de todos los investigadores científicos. Sin embargo, en los campos más importantes de la llamada Cuarta Revolución Industrial (ingeniería, informática, física, matemáticas) —y en los que sigue habiendo escasez de mano de obra cualificada— las mujeres siguen siendo minoría. Las empresas emergentes orientadas a las mujeres todavía tienen dificultades para acceder a la financiación adecuada, y solo el 2% de todo el capital de riesgo asegurado se canaliza a las fundadas por mujeres. Abordar los entornos de trabajo hostiles, la paridad en el liderazgo superior, el apoyo a las mujeres académicas de STEM y las oportunidades educativas equitativas deben ser primordiales para abordar estas brechas continuas.

En este contexto, la FFN ha presentado su plataforma que pretende ser una red tecnológica para conectar a mujeres líderes a través de las fronteras para crear y multiplicar oportunidades en el sector, para proporcionar modelos a seguir para las niñas interesadas en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Así, el objetivo ha sido debatir y profundizar sobre la mujer en este sector económico tan interesante y con potencial, ofrecer diferentes oportunidades, apoyo y analizar cómo abrir nuevos caminos en los países del Mediterráneo para impulsar la innovación y hacer networking. Es decir, conectará a mujeres de todo el Mediterráneo para establecer contactos, aprender e intercambiar sobre talento, oportunidades, apoyo y cómo abrir nuevos caminos para apoyar la innovación próspera y sostenible.

Como se ha demostrado en la jornada, es importante que redes como MTWN brinden espacios que expongan a las mujeres en tecnología a nuevas habilidades, perspectivas laborales y modelos a seguir. Así, en particular, se centrará en la creación de oportunidades económicas sostenibles para las mujeres mediante la inversión no solo en formación, sino también en la promoción y formulación de políticas centradas en la colaboración económica a largo plazo en las industrias tecnológicas de los países mediterráneos. Dados los bajos niveles de participación de la mujer en el sector de la tecnología, el apoyo a las oportunidades de tutoría y empoderamiento es de suma importancia. La tutoría sostenida puede permitir a los aprendices aumentar sus comunicaciones y saltos de liderazgo y crecer en sus carreras; también tiene un efecto positivo demostrado para los mentores mismos, muchos de los cuales probablemente avanzarán en sus carreras participando en estos programas.

De este modo, MTWN se centra en los sectores de tecnología y digital, así como en emprendimiento tecnológico y nuevas industrias como inteligencia artificial (IA), blockchain y robótica. Y es que las tecnologías emergentes brindan más oportunidades para la ruptura del status quo a través de distribuciones cada vez más equitativas del acceso a la educación, los recursos y las oportunidades. Por ello, MTWN pretende estar a la vanguardia para garantizar la igualdad de género en estos mercados en desarrollo. Se trata de un programa de varios años y que esta red sirva como un espacio que apoye el desarrollo, la sostenibilidad y la protección de las mujeres en tecnología en todo el Mediterráneo en el futuro.

Como se ha manifestado en el encuentro, a medida que la tecnología se integra cada vez más en las sociedades y en la vida cotidiana, es de vital importancia fomentar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y las niñas prosperen y contribuyan a la economía digital emergente. Como han informado desde la Fundación Friedrich Naumann “Si bien ya existen muchos formatos centrados en las mujeres y la tecnología (también con enfoque regional), hasta la fecha no existe una red tecnológica mediterránea para mujeres. El objetivo es llenar ese vacío”.

A través de inspiradores intercambios de experiencias y mejores prácticas, MTWN ha querido poner en relieve la necesidad de aumentar la visibilidad de las mujeres protagonistas en tecnología en la región. Y es que, como se ha manifestado, fomentar un diálogo entre las partes interesadas y las mujeres representantes sobre temas y preocupaciones comunes, pero con diferentes antecedentes regionales y culturales, también contribuye a cerrar la brecha entre los países de la UE y los que no pertenecen a la UE..

Ejemplos a seguir. ¿Dónde están las mujeres en los trabajos de tecnología y STEM?

Varias mujeres directivas en el sector tecnológico y otro grupo de mujeres que están dando sus primeros pasos en el sector se han dado cita en este evento para apostar por un futuro femenino.

Como punto de partida se ha celebrado la mesa redonda “Igualdad y equidad en la tecnología: ¿dónde están las mujeres?” cuyas ponentes han sido Anna Dorangricchia, División de Asuntos Sociales y Civiles. Unión por el Mediterráneo; Laurence Jacobs, Responsable de relaciones comerciales en Agoria; Rawan Odeh, Gerente en Monday.com y Eva Díaz, CEO de Appogeo Digital. Moderadora: Chiraz Bensemmane, Empresaria. Fundadora de Pitch World Fast & Coach Tribe. Facilitadora del Programa de Liderazgo de Mujeres de Hive. El principio de mucho más.

Anna Dorangricchia, División de Asuntos Sociales y Civiles de la Unión por el Mediterráneo en España, ha resaltado que aunque ha habido progreso, el objetivo de la igualdad aun tiene mucho que avanzar. “Parece que las mujeres tienen que demostrar el doble”. Así, ha mencionado que muchas regiones se centran en la innovación, pero no tanto en la igualdad. Así, aun hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en las áreas de tecnología e innovación. Solo el 30 % de las mujeres ocupan puestos de tecnología y aun son menos cuando son autónomas en este campo, ha detallado. Por lo que hay que enfocarse por un lado en que la mujer esté más presente en estas carreras, darles herramientas, pero también en darles fácil acceso tanto a puestos de nivel como a prácticas.

De este modo, ha apuntado que, temas como la climatología e innovación están muy bien y son importantes, pero también hay que mejorar las políticas de igualdad en el gobierno. Las mujeres pueden ser grandes embajadoras en el sector de la tecnología. Hay que hacer networking y proyectos que ayuden a ello. La idea es trabajar juntos. Unirse. Hay que enfocarse en la solución. El mayor reto es eliminar la barrera del entorno en el que se está y facilitar a las mujeres el acceso al sector. El conocimiento es el poder. Si no, no se puede avanzar, tampoco desde el punto institucional.

Para ella, la región mediterránea tiene que consolidarse, cooperar, y ser una de las prioridades de las empresas.

Rawan Odeh, Gerente en Monday.com, tambien ha resaltado que la educación es fundamental en la sociedad en este terreno de igualdad. Que haya oportunidades económicas para todo el mundo. Las mujeres muchas veces no tienen acceso. Las decisiones tienen que ser inclusivas: líderes mujeres, business angels… incluso desde jóvenes, a menores de 30, liderando proyectos ¿por qué no? Trabajando juntos, creando partnerships, y con plataformas así, como la que se presenta, se puede conseguir.

Así, ha opinado que la solución en el sector privado en esta área es el primero en introducir cambios. Así, para ella, es la clave. "Hay que tener más transparencia y credibilidad. La segunda solución es mejorar las condiciones. A veces cuando se está estudiando es difícil y es bueno crear programas para emprender. Y, por último, desarrollar una cultura emprendedora. Crear comunidades emprendedoras. Las soluciones están en nosotros", ha asegurado. Lo fundamental es poner al frente de los proyectos a la persona adecuada, independientemente del género. y muchas veces son las mujeres las correctas.

Eva Díaz, CEO de Appogeo Digital, ha opinado que "a pesar de ser pesimista a veces ve el lado bueno de las cosas y considera que se va por buen camino. Se está mejorando e incrementando el número de mujeres en tecnología. Se está muy lejos de la igualdad, pero se está progresando. Hay muchas compañías tecnologías importantes en España y somos fuertes. Estamos cambiando el sector tecnológico”, ha opinado. Se está trabajando mucho en mejorar y se está creciendo. Pero para ir más allá es fundamental tener un programa bien consolidado para que las niñas quieran adentrarse en este sector tecnológico y tener mujeres líderes. Tienen que darse cuenta de la importancia de este campo en el futuro. Huir de las referencias en sectores clásicos e incluir este como uno de los referente. Hoy la tecnología es una oportunidad, es la herramienta para mejorar la sociedad. Tiene que ser uno de los sectores fundamentales como la agricultura, la sanidad…Las mujeres pueden cambiar el sector de la tecnología. Y tener referencias es fundamental para promover este sector, emprendedores consolidados. En definitiva, la tecnología es crecimiento, es crear redes, es colaboración. No es para nada un sector aburrido como algunos piensan. Todo lo contrario.

Asimismo, la moderadora ha sido la empresaria Chiraz Bensemmane quien ha resaltado que crear un ecosistema es fundamental para seguir avanzando en el empoderamiento de la mujer en el sector tecnológico. Es tener más y mejores oportunidades. Lo importante es tener talento. “Estamos construyendo el futuro”. El cambio siempre está ahí. Lo fundamental es adaptarse a él.

Tambien han estado David Henneberger, Director FNF Madrid, como presentador ; Sana Afouiaz, CEO y fundadora de Womenpreneur Initiative, quien ha resaltado que lo importante es crear sinergias entre las mujeres y estas regiones. Como ha afirmado, todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades. También han estado Carme Artigas Brugal, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ésta ha afirmado que hay que inspirar a las nuevas generaciones. Asimismo ha asegurado que no puede quedar fuera este tema, y que la igualdad una de sus prioridades.

Como se ha podido observar, a medida que la tecnología está más integrada en todo el mundo, en las sociedades y vidas cotidianas, corresponde fomentar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y las niñas prosperen en este sector también. De este modo, sobre la base de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF Madrid), en Women Tech and Womenpreneur's "Mediterranean Tech Women Week" (MTWW) se ha buscado fomentar el empoderamiento y el desarrollo mediante la creación de esta prometedora red mediterránea de mujeres en el sector tecnológico y poner su grano de arena convirtiéndose en un referente del sector y punto de encuentro entre mujeres de este campo, abriendo los ojos a la sociedad en este ámbito.

