¿Qué son las tarjetas monedero?, por Economía Responsable Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Las tarjetas monedero son una herramienta bancaria que permite controlar de forma eficiente los gastos mensuales del usuario. Su saldo inicial es de cero y el propietario transfiere la cantidad máxima que está dispuesto a gastar. Una vez lleva a cabo esta simple operación, este tipo de tarjeta funciona tanto en comercios físicos como online de la misma forma que las de débito o crédito.

A través del servicio de Economía Responsable, una plataforma que funciona como comparador de productos financieros donde se puede encontrar apoyo sobre tarjetas y todo tipo de servicios bancarios, es posible obtener información detallada sobre este tipo de instrumento. Además, los usuarios pueden iniciar allí el proceso de contratación del producto que están buscando.

Las mejores tarjetas monedero según el análisis de Economía Responsable El saldo en las tarjetas monedero se puede acreditar por medio de las webs de los bancos, las aplicaciones para teléfonos móviles o a través de los cajeros automáticos. Este tipo de tarjeta puede ser solo virtual o también física, como lo son las de crédito y débito. Según el análisis de Economía Responsable las mejores tarjetas monedero son las expedidas por el banco BBVA. La tarjeta del BBVA es física y el usuario puede recurrir a la asistencia que se brinda en sucursales y oficinas bancarias.

Dentro de las que son íntegramente virtuales, los especialistas de Economía Responsable destacan las prestaciones de la tarjeta Openbank, ya que no tiene comisiones, es gratis y cuenta con seguros vinculados.

Neobancos, otro instrumento a través del cual conseguir ventajas y beneficios Con los mismos fines que las tarjetas monedero es posible también acudir al servicios de los llamados neobancos, entidades que surgieron en España a partir de 2015 por las nuevas necesidades de los usuarios y el proceso de digitalización constante de la actividad. Los neobancos ofrecen los típicos servicios bancarios, como pagos, retiradas de dinero, tarjetas y cuentas, pero realizan todos los procesos de manera 100% online.

El principal beneficio de operar con un neobanco es que cuando se viaja al extranjero no se pagan comisiones por el uso de tarjetas ni por retirar dinero de los cajeros automáticos. Además, todos ofrecen cuentas gratis, con ventajas y descuentos por utilizar sus servicios. Por ejemplo, Economía Responsable escogió a Vivid como el mejor neobanco de la actualidad, dentro de los que operan en España. Otra caso destacado es el de la tarjeta Plazo, que ofrece 5% de descuento en todas las compras realizadas en supermercados.

El mundo bancario es cada vez más complejo y amplio, por lo que, para analizar las ventajas de productos como las tarjetas monedero o los neobancos, es necesario contar con la información y el análisis de los especialistas de una plataforma como Economía Responsable.

