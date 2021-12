Bodegas Mariscal desea una Feliz Navidad con unos vinos de excepción Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:38 h (CET) El maridaje perfecto para disfrutar de la vida, pasa por rodearse de la familia, amigos y vino en casa. Así lo defienden en Bodegas Mariscal, con el fin de una Navidad más, llevar su vino de la bodega a cualquiera de los hogares españoles España es un país donde las costumbres son muy arraigadas, tanto como las tradiciones que defienden en Bodegas Mariscal, una bodega familiar que presume de tener la más amplia trayectoria vitivinícola de Guadalajara. Y si se habla de costumbres y tradiciones, la Navidad es algo que no se puede dejar pasar por alto. Son momentos para sentarse en la mesa, estar rodeados de la familia, amigos y un buen vino que maride perfectamente con la magia de estas fechas: “El vino no es sólo un producto nutritivo, sino también es un catalizador de las relaciones humanas; tiene un aspecto lúdico y por tanto, cultural.”, afirman los propietarios de esta bodega en Mondéjar.

Una Navidad con vinos representa el pasado, presente y futuro de todas las vivencias de las personas que vuelven a reunirse en un momento tan especial. Significa sentarse en la mesa y brindar por los momentos vividos, agradecer la presencia de familia y amigos, y la esperanza de seguir luchando por un futuro próspero en los momentos tan difíciles que acontecen: “Por muy dura que sea la situación que vivamos, todos necesitamos un alivio, un rato de felicidad, de desconexión y el vino forma parte de los momentos de relax que nos alejan de la realidad.”, expresan desde Bodegas Mariscal.

España también es un país de vinos donde existe un gran abanico de posibilidades en el mercado, pero tal y como declaran en Bodegas Mariscal, “es importante tener en cuenta varios factores como la Denominación de Origen a la que pertenecen, la lectura detallada de las contraetiquetas, si lo queremos para un consumo inmediato o para su conservación durante un tiempo, el factor calidad-precio, el maridaje…”

Actualmente, las facilidades para adquirir un buen vino son inmensas. Bodegas Mariscal pone a disposición del consumidor, una Tienda Online para disfrutar estas Navidades de una gran variedad de vinos de la bodega a casa.

