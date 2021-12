100 ponencias para aprender a lanzar un congreso virtual Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:46 h (CET) Desde próximo lunes 13 de abril al 17 de diciembre se celebra la segunda edición del SUMMIT CAMP: Crea tu Congreso Virtual. Se trata de un congreso online gratuito destinado íntegramente a enseñar a los asistentes a organizar un congreso que les aporte posicionamiento, audiencia y visibilidad en Internet El SUMMIT CAMP. Crea tu Congreso Virtual reúne, en su segunda edición 100 ponencias a través de las cuales el público va a poder aprender, paso a paso, cómo se debe organizar un congreso virtual. El Summit Camp es el único congreso virtual en el que el público puede aprender a organizar su propio congreso y el único en habla hispana que ha contado con 100 speakers.

Cada uno de los días del Summit Camp se tratarán áreas necesarias dentro de la organización de un congreso, así el día 1 se tratarán asuntos relacionados con la preparación de un congreso, abordando los miedos que impiden lanzarse hasta aspectos más técnicos como el montaje de un set de grabación, cómo trabajar la marca personal, cómo vestirse para salir bien en cámara o cómo esccoger a los speakers.

El segundo día se tratarán temas más técnicos como las secuencias de emailmarketing y los funnels o la creación de las landings que necesitas en un congreso virtual. Este día se hará mención especial a la estrategia y el papel que los congresos virtuales juegan cuando un emprendedor online no sabe por dónde empezar a vender o no tiene audiencia. En el Summit camp se tocarán también las tendencias del sector así como los bots o la utilización al Whatsapp marketing. Este día el Copy jugará un papel importante dentro de un congreso y lo abordaremos desde la necesidad de usarlo bien tanto en Ads, como en la web o en los mails.

Los dos últimos días del SUMMIT CAMP están dedicados a dos de las principales barreras de quien quiere organizar un congreso online, por un lado la visibilidad y todo lo que afecta a la difusión de un congreso. El día 4, expertos en Ads, afiliación, Redes Sociales, SEO o medios de comunicación explicarán cómo usar bien cada una de estas herramientas para que un congreso online llegue al mayor número de personas posible. Por otro lado, el último día, se tratará todo lo relacionado con la monetización del evento y la venta de cursos online o servicios al público asistente a un evento online e incluso la creación de un grupo beta o un infoproducto.

El congreso es totalmente gratuito y podrá seguirse completamente online previo registro en este link: https://chiarabaldovi.esporadicom.es/summit-camp/

Además de las ponencias que ya están grabadas, el público podrá asistir a talleres en directo que serán impartidos por los propios speakers. Entre los ponentes que participan en este congreso se encuentran grandes referentes del mundo online como Rosa Montaña, Miguel Camarena, Javi Barros, Gloria Cornet, Cati Frau o Mamen Villalba entre otros.

El SUMMIT CAMP está organizado por Chiara Baldoví, experta en visibilidad y congresos virtuales. Chiara lleva 7 años organizando eventos online y ayudando a emprendedores de habla hispana a lanzar congresos online que les ayuden a posicionarse en Internet para conseguir así una gran audiencia a la que ofrecer sus servicios. El SUMMIT CAMP es totalmente gratuito aunque cuenta con la opción de adquirir un pase VIP que incluye, además de todo el contenido de las ponencias en audio y en video, cerca de 50 bonos cedidos por los propios speakers y que incluyen desde masterclass hasta ebooks, pasando por descuentos o sesiones con los propios expertos. Además, todos los que adquieran su pase VIP podrán recoger su certificado de asistencia.

Los congresos virtuales son una herramienta de marketing que se utiliza, desde hace varios años, para captar grandes audiencias, conseguir posicionamiento así como crear sinergias con entre los speakers y los organizadores. Son ideales para todos aquellos que quieren lanzar su negocio online o que quieren ganar miles de leads en poco tiempo para conseguir alumnos para sus programas o cursos online.

