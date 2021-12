Jardines verticales artificiales para decorar paredes interiores o exteriores, por VIKENZO NATURE Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:29 h (CET) La tendencia del siglo XXI en diseño de interiores y exteriores es sin duda el concepto de jardines verticales Los jardines verticales son el ejemplo ideal de cómo crear un entorno más vivo, más cercano a la naturaleza. Mejorarán en gran medida el diseño de los edificios, las paredes ya no carecerán de personalidad, las plantas y la disposición darán al clima un aire relajante, una "imagen" visual única.

Los jardines verticales artificiales encajan perfectamente en oficinas, cafeterías, salones, cines o consultas médicas. La productividad de los empleados aumentará considerablemente, y el aspecto estético de las paredes embellecerá y animará todo el entorno de trabajo.

Aunque está hecho principalmente de plantas artificiales, la pared verde ayuda a enmascarar áreas antiestéticas y poco atractivas y transformará el espacio en un ambiente agradable, lleno de vegetación.

El efecto visual que transmiten estos jardines verticales es realista y espectacular al mismo tiempo y cambia totalmente el diseño de los espacios, ya se trate de cafeterías, restaurantes, salas de exposiciones o terrazas exteriores.

Por qué elegir un jardín vertical artificial

Un jardín vertical es un nuevo concepto de paisajismo interior o exterior que embellece, refresca y anima el ambiente que lo rodea.

Los jardines verticales artificiales no necesitan mantenimiento, permanecen bonitos durante mucho tiempo y no dependen de la disponibilidad de flores según la temporada.

El mantenimiento mínimo también elimina el riesgo de alergias, y este tipo de jardines verticales son también una buena opción por su durabilidad.

Las plantas para jardines verticales se utilizan para resaltar las paredes de las habitaciones o para camuflar las paredes antiestéticas por su color, follaje y forma. Se presentan en forma de alfombras vegetales hechas a mano, pegadas o cosidas a trozos de tela, madera u otros materiales y dispuestas de forma creativa y especial para los amantes del color.

Diseño interior y exterior de un jardín vertical

Los paneles de plantas pueden colocarse en las paredes libres de un salón, dándole un aspecto cálido y acogedor, y de esta manera se consigue convertir un muro desnudo en un jardín vertical.

Hay muchas maneras de diseñar un jardín vertical que contenga tanto flores como plantas, todo depende de la creatividad e inspiración. Se pueden hacer con suculentas combinadas con líquenes, musgo y hiedra, por ejemplo. Sea cual sea la elección, seguro que los invitados quedarán gratamente sorprendidos.

Los jardines verticales pueden colocarse en diferentes superficies, no tienen por qué estar colocados en las paredes, pueden colgarse de los techos o de las luminarias.

Tanto en espacios interiores como exteriores, la disposición de un jardín vertical con plantas artificiales es sencilla: se fijan los paneles directamente a la superficie deseada. Dependiendo del tamaño con el que se quiera cubrir el jardín, se puede optar por paneles más grandes o más pequeños según ciertos diseños deseados que pueden resultar de la combinación de plantas y paneles.

La historia de los jardines verticales

La historia de los jardines verticales se remonta a la antigüedad, pero hoy han vuelto en una versión ligeramente diferente.

El verdor de la selva tropical puede conseguirse hoy prácticamente en cualquier rincón de una casa.

Todo gracias a las plantas artificiales de alta calidad disponibles en el mercado, que imitan a la perfección los ejemplares que se encuentran en la naturaleza.

Las plantas artificiales, como los jardines verticales de antaño, que trepaban por las paredes de los edificios y los soportes, se colocan en la pared o se montan en una estructura especial independiente.

La ventaja de los jardines verticales artificiales es que en ellos se pueden exponer especies de plantas con diferentes necesidades, así como aquellas que no tienen éxito en el cultivo en maceta.

Los jardines verdes artificiales, colocados en vertical, son fáciles de mantener, no ocupan un espacio valioso y tienen un aspecto increíble. También tienen la ventaja de ser duraderas: una vez creadas, las paredes verdes son una alegría durante años.

¿Cómo decorar una pared con plantas artificiales?

Existen diferentes posibilidades para fijar las plantas a la pared. El método de fijación depende principalmente de la superficie que vayan a ocupar las plantas artificiales y del tamaño de los elementos vegetales.

Si el jardín vertical va a crear algo parecido a una pantalla, será necesario utilizar una estructura de pie para sostener las flores. Las plantas artificiales para un jardín vertical deben elegirse según el gusto personal, no es necesario guiarse por el origen o la especie.

Para que un jardín vertical tenga un aspecto atractivo, es aconsejable limitar el número de especies a unas pocas. Una mayor variedad puede parecer un poco caótica.

Ventajas del jardín vertical artificial

- Decoración única

Los jardines verticales son una solución cada vez más popular en los interiores modernos. Se trata de un acabado naturalista de la habitación en forma de pared creada a partir de plantas artificiales.

Esta disposición anima la composición y le da un aspecto distintivo, pero también sutil. Los jardines verticales son perfectos tanto para los espacios industriales como para los luminosos y tonificados. Cualquiera que tenga algo de espacio vertical libre puede permitirse esta decoración.

- Se necesita poco espacio

Los jardines verticales pueden realizarse en cualquier pared, independientemente del tamaño y estructura. La decoración puede ocupar todo el espacio o formar parte de él. Por esta razón, nada se opone a crearla en la sala de estar, el recibidor, el comedor o el dormitorio. Una pared verde quedará muy bien como elemento dominante en el interior.

Una opción interesante es también hacerlo sobre el fondo de los muebles o entre los adornos de la pared. El proyecto sólo está limitado por las ideas de los miembros de la familia y la creatividad conjunta.

- ¿Por qué vale la pena elegir una solución artificial?

Un jardín vertical hecho con plantas vivas es más caro de crear. Es una solución que requiere cuidados y mantenimiento regulares, pero el resultado final es el mismo.

Las plantas artificiales son la opción perfecta para las personas que no tienen mano con las flores. Al crear una disposición de este tipo, no hay que preocuparse por las capas adicionales que protegerán el muro de la humedad, los sistemas de riego o la selección del suelo adecuado.

Además, una pared verde artificial se caracteriza por un resultado duradero y resistente, que decorará el interior durante todo el año.

- ¿Las plantas artificiales parecen naturales?

Las plantas artificiales se caracterizan por su forma natural, que atrae la atención independientemente de la estación del año.

La forma de las hojas, la textura de las flores y sus pétalos se reproducen a partir de ejemplares reales y de sus características específicas.

El color también se selecciona cuidadosamente para que el arreglo parezca natural. Con esta solución, no hay que preocuparte de regar las plantas para que todas las partes tengan un aspecto llamativo y decorativo.

Además, la posición y los requisitos del hábitat no juegan ningún papel. Por ello, se puede comprar la especie con la que se ha soñado y disfrutar de su forma única.

¿Qué se debe tener en cuenta al comprar plantas artificiales?

A la hora de seleccionar plantas artificiales de la misma especie, es aconsejable elegir ejemplares con variedad de formas y tamaños.

Hay que evitar las hojas y flores brillantes, ya que no parecen naturales en la composición. La base de un jardín vertical es su carácter único e interesante, que atraerá a todos los miembros del hogar y a los invitados.

