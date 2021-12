El equipo de TELEFUGA localiza y repara las fugas agua piscinas Emprendedores de Hoy

Uno de los problemas relacionados con el mantenimiento de una piscina son las fugas de agua que no se pueden detectar. A pesar de parecer un detalle pequeño, en función de su tamaño y tipología pueden conllevar serias consecuencias.

Una de las soluciones más efectivas para resolver este tipo de problemas llega a través de TELEFUGA , una empresa ubicada en Murcia y especialista en detectar, a través del uso de técnicas especializadas y última tecnología, todo tipo de fugas agua piscinas y otro tipo de estancias, como viviendas, empresas, comunidades, etc.

Detectar y reparar fugas en piscinas TELEFUGA es una compañía que garantiza resultados óptimos en la detección y reparación de fugas de agua en piscinas, con una de las mejores garantías de toda España. La empresa está altamente especializada en todos los tipos de piscinas, ofreciendo sus servicios a clientes particulares, clubes deportivos, campings, etc.

La compañía se caracteriza por realizar un trabajo efectivo y limpio, alcanzando una precisión mayor al 98%, sin la necesidad de hacer obras o de perforar la estructura. Para ello, sus técnicos profesionales hacen uso de equipos de última generación para la detección de fugas. Entre ellos, destacan, por ejemplo, las cámaras de inspección, geófonos, gas traza, cámaras técnicas, equipos subacuáticos, etc. El nivel de estos equipos junto a la pericia de quienes los operan hacen que TELEFUGA sea una de las mejores empresas del país en ofrecer estos servicios.

¿Cómo saber si una piscina está sufriendo una fuga? Una de las maneras más fáciles y efectivas de detectar si una piscina está sufriendo una fuga es cuando empieza a perder su nivel de agua. Si se nota que esta baja rápida y constantemente con el transcurso de los días, lo más probable es que se deba a una fuga, que posiblemente esté ubicada en el sistema hidráulico o en el vaso de la piscina. En casos como este, la reparación debe realizarse lo antes posible.

Por lo general, los escapes en las piscinas se producen por una instalación poco eficiente, por la falta de mantenimiento o debido al uso prolongado. Ante esta situación, TELEFUGA se encarga de realizar una inspección profunda mediante el uso de sus diferentes equipos tecnológicos, que permiten detectar y ubicar, de forma sumamente precisa, el lugar exacto en el que se encuentra la fuga.

El hecho de que no tengan que romper o picar la estructura hace que su trabajo sea más prolijo y se ofrezcan soluciones en mucho menos tiempo. En conclusión, quien tenga una fuga de agua en su piscina o sospeche de ella puede confiar en TELEFUGA para encontrar una solución al problema en el menor tiempo posible y con una garantía de calidad y eficacia.

