AUTOESCUELA 2000 explica los diferentes tipos de permisos de moto

jueves, 2 de diciembre de 2021, 15:13 h (CET)

Las personas que desean comprarse una moto para recorrer las carreteras del país algo muy importante que deben saber es que no funciona el mismo permiso de conducir para todas ellas.

Esto se debe a que cada vehículo tiene características diferentes, para las cuales se necesitan ciertas habilidades y responsabilidades diferentes.

¿Cuáles son los permisos de moto en España? Existe una amplia diversidad de motos que corresponden a distintos diseños, velocidades y cilindrada, por lo cual no todas se pueden utilizar con el mismo carnet de conducir. Los ciclomotores de 50 CC son los primeros en la lista, el tipo de carnet que se necesita es el AM y la edad mínima para solicitarlo es de 15 años.

El segundo de la lista es el carnet de moto A1 que permite conducir motocicletas con una cilindrada máxima de 125 CC y hasta 15 CV y se puede obtener desde los 16 años.

Permitiendo la conducción de motocicletas con un máximo de 47 CV y una relación potencia peso de 0,2 kW/kg, se encuentra el carnet de moto A2 (aproximadamente hasta 500 cc). Los aspirantes deben tener al menos 18 años para presentarse a los exámenes de este tipo de carnet moto.

Por último, con el carnet moto de tipo A se puede conducir cualquier tipo de motocicleta, independientemente de su cilindrada. Un requisito imprescindible es tener una experiencia con el carnet de tipo A2 de al menos 2 años.

La obtención de estos permisos puede ser muy fácil o muy difícil, dependiendo de quien guíe el proceso de aprendizaje. Si se quiere hacer de este proceso algo sencillo y que lo difícil solo sea elegir el modelo de casco, se deberá buscar una autoescuela especializada.

AUTOESCUELA 2000 es la autoescuela de referencia en Madrid con más de 700 alumnos aprobados al año en los diferentes permisos de moto.

AUTOESCUELA 2000, la forma más sencilla de obtener el permiso moto Con más de 40 años de experiencia y siendo la autoescuela más recomendada por sus clientes, sus clases son impartidas por profesionales de la moto y se adaptan a las necesidades del aspirante para que pueda obtener los diferentes permisos.

Las clases prácticas de moto se realizan en el propio centro de exámenes de la DGT en Alcalá de Henares en la misma pista de maniobras. En esta después el alumno se examina con motos de estética customque son más sencillas por su maniobrabilidad. Además, dan las clases de manera individualizada para así mejorar el aprendizaje del alumno.

En la página web de AUTOESCUELA 2000, los interesados podrán conocer acerca de los diferentes permisos de conducción y cursos.

