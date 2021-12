Las soluciones de coche conectado LoJack España de CalAmp mejoran el servicio de suscripción de Bipi

El servicio de seguimiento de vehículos robados de LoJack España ayudará a Bipi en caso de pérdidas de flota y de ingresos por robo. Gracias a LoJack los datos agregados del vehículo garantizan la privacidad del usuario a la vez que facilitan el mantenimiento de este CalAmp (Nasdaq: CAMP), una empresa de servicios de inteligencia conectada que ayuda a las empresas y particulares a localizar, supervisar y recuperar vehículos con visibilidad e información en tiempo real anuncia que su filial, LoJack España, se ha asociado con Bipi, compañía de suscripción de coches líder que opera en España, Italia y Francia. Con esta alianza, a partir de ahora la flota de automóviles multimarca de Bipi estará equipada con la solución de vehículos conectados de LoJack España, lo que permite el mantenimiento preventivo de la flota y la recuperación de vehículos en caso de robo para mejorar la experiencia de suscripción de los clientes y permitir que Bipi gestione más eficazmente las operaciones de la flota.

Así, en caso de robo, el reconocido servicio de recuperación de vehículos robados de LoJack España asistirá en el seguimiento y recuperación de los vehículos en colaboración directa con las fuerzas de seguridad locales, ayudando a Bipi a mitigar posibles pérdidas de capital e ingresos. El mismo dispositivo basado en la tecnología Edge Computing permite el mantenimiento preventivo a través de la plataforma LoJack Connect. La cual recoge el kilometraje de los coches de forma agregada para preservar la privacidad de los clientes de Bipi, al tiempo que ayudan a Bipi a mejorar la gestión del ciclo de vida de la flota y a mantener la calidad del servicio para sus abonados.

Bipi ha prestado su innovador servicio de suscripción de coches a más de 10.000 clientes en los últimos tres años. Por un pago mensual sin compromisos a largo plazo, los suscriptores pueden alquilar un vehículo de Bipi y elegir la duración deseada (de uno a 36 meses), el límite de kilometraje, la marca y el modelo según sus necesidades. Como parte de su suscripción, los clientes reciben los servicios llave en mano de Bipi, que ahora incluyen las soluciones de coche conectado de LoJack España.

"Estamos encantados de añadir las soluciones de coche conectado de LoJack España a nuestros servicios integrales para los clientes de Bipi. Los expertos de LoJack España en telemática y tecnologías SVR han sido clave en todos los sentidos, colaborando con nosotros para aportar un valor real a nuestros suscriptores y una mayor eficiencia a las operaciones de nuestra flota", explica Hans Christ, cofundador y CEO de Bipi. "Ahora disponemos de inteligencia conectada para asegurar toda nuestra flota. Ya sea conduciendo por las calles de Madrid y Milán o por las avenidas de París, nuestros clientes pueden estar tranquilos sabiendo que Bipi y LoJack España están preparados para asistirles cuando y donde sea necesario."

"Bipi representa un punto intermedio emergente entre el alquiler de coches a corto plazo y el leasing a largo término que satisface las expectativas del consumidor actual de máxima flexibilidad y libertad de elección. A medida que los fabricantes de automóviles, los concesionarios y los conductores se enfrentan a la escasez de vehículos, Bipi ofrece una nueva vía de movilidad con grandes expectativas de crecimiento futuro", dijo Maurizio Iperti, vicepresidente senior de LoJack EMEA y director general de LoJack Italia. "Con nuestra presencia y capacidades de red en Europa y el Reino Unido, estamos en una posición única para ayudar a Bipi a gestionar su flota paneuropea existente y permitir la conectividad a medida que su negocio escala en otras regiones operativas en toda Europa".

"Estamos encantados de asociarnos con Bipi para impulsar la innovación constante en su flota y en su oferta a los clientes a través de nuestra tecnología. Juntos, podemos ofrecer a los suscriptores de Bipi no solo flexibilidad, sino también una experiencia de alquiler segura y fiable, como demuestran nuestros exitosos despliegues ya en España, Italia y Francia", sostiene José Ignacio Rubio, Country Director de LoJack España.

Sobre Bipi

Bipi (www.bipicar.com) es un marketplace que ofrece un servicio de suscripción que permite que los usuarios puedan acceder a un vehículo de una forma fácil, flexible y 100% digital por medio de una cuota mensual con todo incluido y sin largas permanencias. Es un concepto nuevo en el cual expertos como Frost & Sullivan estiman que, para 2025, el 10% de todos los coches en Europa y USA será bajo un modelo de suscripción.

Un servicio que permite acceder a un vehículo con un único pago, sin largas permanencias ni entradas que lo cubre todo: entrega y recogida de vehículo, seguro a todo riesgo, gastos de gestión, mantenimiento, impuestos, revisiones y asistencia en carretera, entre otros.

Para sus partners, Bipi ofrece un nuevo canal de distribución para concesionarios, empresas de renting, bancos y fabricantes. La plataforma de Bipi se ha convertido no solo en un nuevo canal digital de distribución sino en un marketplace 360 que gestiona la flota, logística, captación de clientes, pagos, post venta, todo mediante un proceso tecnológico.

Sobre RCI Banque S.A.

Creado y en propiedad en su totalidad por el Renault Group, RCI Banque S.A. es un banco francés especializado en la financiación y los servicios de automoción para los clientes y las redes de concesionarios del Renault Group (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors y Lada) en todo el mundo, el grupo Nissan (Nissan, Infiniti y Datsun) principalmente en Europa, Brasil, Argentina y Corea del Sur y a través de empresas conjuntas en Rusia e India, y Mitsubishi Motors en los Países Bajos.

RCI Bank and Services es la nueva identidad comercial de RCI Banque S.A. desde febrero de 2016. Con 3.800 empleados en 36 países, el grupo financió más de 1,5 millones de contratos (de vehículos nuevos y usados) en 2020 y vendió más de 4,6 millones de servicios. A finales de diciembre de 2020, los activos medios en ejecución se situaban en 46.900 millones de euros de financiación y los ingresos antes de impuestos en 1.003 millones de euros.

RCI Bank and Services ha puesto en marcha una actividad de captación de depósitos en siete países desde 2012. A finales de diciembre de 2020, los depósitos netos captados ascendían a 20.500 millones de euros, es decir, el 43% de los activos netos de la empresa.

Sobre LoJack España

LoJack España, subsidiaria de la compañía de CalAmp, ofrece los mejores servicios de recuperación de vehículos robados y conectados de su clase al mercado de concesionarios de automóviles, OEM, seguros y alquiler de automóviles y clientes finales que mejoran la gestión de vehículos y protegen contra el robo. Utilizando el ecosistema de IoT unificado de aplicaciones de software de CalAmp, así como la plataforma cloud, servicios telemáticos y productos de Edge Computing, LoJack España proporciona conectividad inteligente sobre activos valiosos que permiten a las personas y empresas de España y Portugal tomar decisiones basadas en datos, reducir costos y maximizar la productividad. Para obtener más información, visitar lojackiberia.com y LinkedIn.

Sobre CalAmp

CalAmp (Nasdaq: CAMP) es una empresa de conectividad inteligente que ayuda a las personas y las empresas a trabajar de forma más inteligente. Se asocian con el transporte y la logística, los equipos industriales, Administración Pública y la industria automotriz para ofrecer información que permita a las empresas tomar las decisiones correctas. Sus aplicaciones, plataformas y dispositivos inteligentes les permiten rastrear, monitorizar y recuperar sus activos vitales con visibilidad en tiempo real, reduciendo costos, maximizando la productividad y mejorando la seguridad. CalAmp, con sede en Irvine, California, cotiza en bolsa desde 1983. Tienen casi un millón de suscriptores de software y servicios y más de 20 millones de productos instalados en todo el mundo. Para obtener más información, visitar calamp.com, o LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube o CalAmp Blog.

CalAmp, LoJack, TRACKER, Here Comes The Bus, Bus Guardian, iOn Vision, CrashBoxx y los logotipos asociados se encuentran entre las marcas comerciales de CalAmp y/o sus afiliadas en los Estados Unidos, algunos otros países y/o la UE. Spireon adquirió el negocio LoJack® U.S. Stolen Vehicle Recovery (SVR) de CalAmp y posee una licencia exclusiva de la marca LoJack en los Estados Unidos y Canadá. Cualquier otra marca comercial o nombre comercial mencionado son propiedad de sus respectivos dueños.

