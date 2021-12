Agrícola de Llorenç, cooperativa premiada con dos medallas en el Concurso International Wine and Spirits Awards 2021 Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021

Un vino bueno se reconoce por su excelente elaboración, color, textura y sabor. Para ello, debe tenerse en cuenta la trayectoria de la empresa, en este caso cooperativa, productora de vino.

Por esta razón, una opción confiable y comprobada es Agrícola de Llorenç, una cooperativa que ha recibido reconocimientos por su calidad y prestigio, siendo galardonada con dos medallas en el Concurso International Wine and Spirits Awards 2021. Este premio es el resultado del reconocimiento a la calidad de un producto elaborado en la Agrícola de Llorenç con los mejores caldos y a la medida del consumidor.

Una cooperativa galardonada Agrícola de Llorenç es una cooperativa con varios galardones que distinguen sus productos de calidad. Recientemente, obtuvo una medalla de oro y una de plata en la edición número 12 del International Wine Awards 2021. El Premio fue otorgado entre bodegas de más de 20 países participantes, entre los que destacan naciones de gran tradición vinera como Argentina, Chile, Francia y Portugal, entre otros.

Uno de los objetivos de esta iniciativa es dar a conocer la calidad de todos los productos premiados y así contribuir de manera eficiente a su comercialización y distribución. Además, dan la posibilidad de orientar a los consumidores en cuanto al registro de marcas internacionales reconocidas.

Conociendo Agrícola de Llorenç La empresa nació en 1920 como una bodega, con un molino de aceite y un almacén, así reseña su página web, el diseño corrió lo llevo a cabo el arquitecto Cèsar Martinell. Después de tanto trabajo y 100 años más tarde, Agrícola de Llorenç ha conseguido constituirse como una cooperativa de primer grado.

Agrícola de Llorenç es una cooperativa que cuenta con la participación de 110 socios que se encargan de darle vida a este exitoso proyecto. Además, es importante conocer que tienen aproximadamente 1,8 millones de uvas blancas y tintas de calidad con las que se encargan de elaborar un producto final a la medida de los consumidores.

Agrícola de Llorenç sacia el deseo de aquellos amantes de estas bebidas tan representativas, mediante una producción de 50.000 botellas de vino, 150.000 de cava y 10.000 garrafas distribuidas tanto a nivel nacional como internacional bajo las marcas Call, Les Cometes, Reserva del Soci y Culminant.

Por otro lado, además de poner a la venta su gran variedad de vinos y cavas de calidad, esta prestigiosa cooperativa ofrece visitas a las instalaciones de la bodega, declaradas como patrimonio arquitectónico de interés. Además, dispone de una agrotienda. Esta funciona como un supermercado y dispone de productos asociados al vino.

Finalmente, cabe destacar que la cooperativa trabaja pensando en el desarrollo sostenible de su comunidad, convirtiéndose en una sociedad que va mucho más allá de la elaboración de vino y cavas.

