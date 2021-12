Publitul, la startup que permite ganar dinero mientras se conduce un vehículo Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En España, es tendencia trabajar como publicista de marca llevando el nombre, logo y anuncios de las empresas a todos los rincones del país. Sin embargo, hay diferentes maneras de promocionar de forma eficiente e innovadora una compañía y una de las más destacadas es la publicidad en vehículos de Publitul.

Esta permite a cualquier persona ganar dinero conduciendo mientras lleva el nombre de una marca en su automóvil, camión o furgoneta. Publitul se encarga de toda la gestión y el conductor puede abandonar una campaña cuando lo desee.

Publitul permite ganar dinero conduciendo un coche, camión o furgoneta Para las empresas, un elemento clave es hacer campañas publicitarias. Publitul es una compañía que ofrece a conductores, emprendedores y autónomos la oportunidad de anunciar una marca con tan solo conducir su vehículo. Puede tratarse de un coche, furgoneta o camión y el objetivo es recorrer las ciudades de España para llevar el nombre, eslogan y anuncios de esta a las personas.

El conductor puede indicar a Publitul cuáles son las rutas que más transita para que le encuentren una empresa con destinos que le interesen. De este modo, quienes son contratados por esta compañía no tendrán que preocuparse por dejar de lado su rutina diaria para conducir su automóvil, furgoneta o camión. Además, Publitul se encarga de toda la gestión para que el conductor no tenga que preocuparse por nada.

Ventajas de trabajar en campañas publicitarias de marca con Publitul Publitul ofrece diversas comodidades y opciones a los conductores para darles un trabajo de alta calidad, como el poder añadir más de un vehículo para el trabajo. De esta manera, estos autónomos pueden elegir los coches, camiones y furgonetas para llevar a cabo la campaña publicitaria. Esto, combinado con el poder de decidir qué rutas transitarán durante la campaña, impulsa al conductor profesional a trabajar con Publitul. Por otra parte, la empresa ofrece la posibilidad a los conductores de finalizar con cualquiera de los anuncios de una marca cuando lo deseen.

Por otro lado, estos pueden tener varias ofertas, siendo capaces de elegir en qué compañía confiar para llevar su nombre y publicidad por todas las calles del territorio español. Otra ventaja de Publitul es su aplicación móvil, donde el conductor puede comprobar el estado de su recorrido y cuánto dinero va generando en tiempo real.

Con Publitul las personas pueden ganar dinero conduciendo de forma habitual gracias a sus nuevas campañas publicitarias con coches, camiones y furgonetas. La empresa se encarga de realizar toda la gestión y promocionar a los conductores mientras que estos solo tendrán conducir.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.