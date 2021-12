ForTiming innova en las funcionalidades de su software Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 13:40 h (CET) Tras más de un lustro en el mercado es la empresa de referencia en su sector por el desarrollo constante de nuevas modalidades en su herramienta para adaptarse a las necesidades de sus usuarios ForTiming es un servicio de control de tiempos de trabajo que permite registrar y controlar las horas que cada miembro del equipo emplea en cada actividad de la empresa, destacando tres áreas: partes de tiempo, registro de jornada diaria y notas de gastos.

La herramienta lanza continuamente novedades y actualizaciones en su software. La última de ellas ha sido un nuevo servicio opcional en el módulo de ausencias que permite el registro de las vacaciones de los usuarios. Un responsable de departamento o un supervisor podrá verificar y autorizar las vacaciones de su equipo, además de visualizarlas en una única pantalla para conocer la disponibilidad de cada miembro.

Dentro de este nuevo sistema, los supervisores pueden realizar tres acciones: validar, rechazar o cambiar el origen al calendario del año anterior. Al validar la propuesta, se autorizan los días solicitados. Sin embargo, al rechazar la propuesta, se envía una notificación al usuario indicando que ha sido denegada con los motivos específicos. La última acción permite marcar las vacaciones que corresponden al ejercicio anterior para no interferir en el sumatorio de las del ejercicio actual.

En palabras de David Uyarra, socio y responsable de ForTiming:

“Es fundamental seguir evolucionando y adaptando la herramienta a las necesidades de los usuarios para que siga siendo el software y servicio de referencia para aquellas empresas interesadas en medir la rentabilidad de sus proyectos”.

La efectividad destaca como su valor diferencial ya que permite medir con exactitud los tiempos invertidos trabajando. Asimismo, la sencillez de la herramienta posibilita al usuario disfrutar de una experiencia de uso grata y óptima. En lo que respecta a la personalización, se adapta a la organización de las diferentes empresas o departamentos. Además, emite informes detallados y personalizados de las horas invertidas, por periodos, para su posterior análisis. Por último, gracias a su almacenamiento en la nube, se puede acceder a los datos desde cualquier lugar o dispositivo.

Con el objetivo de que los datos insertados en la herramienta no acaben en el olvido, Fortiming los almacena en sus servidores y respalda diariamente para que estén perfectamente asegurados ya que suponen un gran valor para la empresa que los registra. Es por ello, que la misma plataforma se encarga de enviar toda esta información de manera cifrada para que nadie sea capaz de acceder a ella, sin tener que atravesar previamente unas estrictas medidas de seguridad.

ForTiming es un servicio en la nube (SAAS) desarrollado por Ensys Consultores Informáticos, S.L. Lanzada al mercado en 2015, ayuda a las organizaciones y empresas en todo el mundo a controlar, medir y presupuestar los tiempos de trabajo (time tracking). Con una facturación creciente y más de 3.000 usuarios repartidos por todo Europa y América Latina, ofrece una herramienta útil, práctica, fácil de usar y adaptable a cualquier negocio.

