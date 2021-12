Nasar Dagga, con empeño y dedicación logró ser el Empresario del Año Ha sido la realidad de manejar las empresas en Venezuela, lo ha hecho creyendo en el país Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 09:21 h (CET) Nasar Dagga puso empeño, constancia, dedicación y disciplina y logró ser el Empresario de 2021. Faltando apenas dos meses para que termine este año desde el mes de enero ha generado puestos de empleo, ha creído en Venezuela y ha sido factor importante en la economía del país.

Lograr tal distinción como empresario no ha sido fácil, han sido meses de trabajo duro, pero ha puesto mucho empeño en cada una de sus empresas, logrando de esta manera que las mismas estén a la vanguardia en el país. El presidente de CLX Official Partner de Samsung y representante de Gad Tecnology de LG Corporation en Venezuela y nacido en el estado Carabobo es uno de los empresarios más jóvenes que hay en el país.

Dagga ha sido la realidad de manejar las empresas en Venezuela, lo ha hecho creyendo en el país, ha sido además un promotor de mostrar al mundo que se logran las cosas y manejando bien cada ganancia y teniendo un soporte como el de los trabajadores, quienes son la punta de lanza de este importante logro.

Presidente del Grupo CLX y su visión de empleos en Venezuela

Cada empresa va generando más y más puestos de empleo y de esta manera da mayores ganancias al país. Para el Empresario del Año es un reto que se abre para 2022 un año de muchas expectativas económicas para Venezuela.

“Si este año trabajamos con empeño y ahínco y logramos muchas cosas positivas, tenemos que hacer en 2022 el doble de las cosas para poder triunfar”; comentó. Dagga tiene como norte una Venezuela que puede salir adelante con el empeño y esfuerzo de todos y cree en la recuperación económica del país.

El año que viene representa una ventana para la inversión en el mejor país de América del Sur como lo es nuestra Venezuela. Donde la voluntad está en el corazón de nuestra gente y ellos son los baluartes para lograr las metas que queremos.

Para Dagga, Venezuela tiene un potencial inmenso en su gente, el ser venezolano es sinónimo de luchar al éxito, y apuesta por nuestro país para estar entre los primeros en calidad y producción, gracias al esfuerzo de todos.

Fundación Nasar Dagga, el esfuerzo brinda sus frutos

La Fundación Nasar Dagga poco a poco ha ido encaminada a ser una de las instituciones de ayuda social que va ayudando a más y más personas. La misma busca dar la mano amiga al progreso del país.

Dagga busca que la Fundación sea una institución pluralista que se afiance e su gente y en el salir adelante. No es solo la ayuda, es el seguimiento y el ver lo que puede ayudar, desde el arreglo de un pupitre en una escuela como un implemento para un deportista.

El objetivo principal de la Fundación es crear, desarrollar ideas, impulsar en un futuro microempresas y que esto sustente la economía del país. En otras palabras es cambiar la idea de lo que han sido las fundaciones que muchas veces se quedan en el dar, todo lo contrario es dar y desarrollar.

De esta manera el apoyo es mutuo y muy clave en el desarrollo íntegro de Venezuela. Las fundaciones en la sociedad cumplen un papel importante y esto da mayor visión de país y apunta al éxito económico. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El bonito gesto de un abogado en los Premios Confilegal para destacar la labor de sus compañeros del turno de oficio de La Palma El gesto de humildad no ha pasado desapercibido para los presentes Intel considerará a España como sede para sus fábricas de microchips La compañía se encuentra asociándose con los principales actores del sector de la automoción ​España, líder en regular las criptomonedas En nuestro país han ganado popularidad hasta hacer que más de siete millones de ciudadanos sean dueños de diferentes criptomonedas ​Las clases de GoStudent garantizan el éxito educativo Las clases en línea ofrecen una forma flexible de aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar ​¿Reparaciones hogareñas impostergables? Con un préstamo es posible poner la vivienda en condiciones La aparición de una gran cantidad de entidades y empresas que ofrecen instrumentos de crédito online ha cambiado el panorama crediticio español