15 años de voluntariado internacional: Cooperatour sigue tejiendo lazos de solidaridad

martes, 30 de noviembre de 2021, 17:37 h (CET) Tras la crisis sanitaria por el Covid-19, Cooperatour está multiplicando esfuerzos para acelerar la vuelta a la normalidad en el sector ofreciendo experiencias seguras en tiempos de pandemia. La ONG está conmemorando su 15º aniversario celebrando un sorteo de un viaje solidario a Tanzania El año 2020 supuso un receso exacerbado en la actividad de multitud de sectores. La crisis sanitaria generada por el Covid-19 cambió el devenir de la vida de millones de personas y su impacto, indudablemente, fue aún mayor en los países en vías de desarrollo. Uno de los ámbitos que se vio más resentido fue el del voluntariado internacional. Las severas restricciones a la movilidad frenaron duramente el envío de voluntarios y la realización de proyectos de cooperación. En el caso de Cooperatour, ONG especializada en la organización de voluntariados internacionales de corta duración, conllevó la interrupción completa de estos. Aun así, este verano ya empezó a vislumbrarse una pequeña revitalización tras la parálisis sufrida en el verano de 2020 por el Covid-19. Aunque las cifras aún no acabaron de ser muy halagüeñas en comparación con las estadísticas prepandemia. Según datos ofrecidos por la misma ONG, la actividad estuvo al 30% con respecto a 2019, último verano de referencia.

El director de Cooperatour, David Pratdesaba, apuntó que no sería hasta “finales del 2022 o principios del 2023” cuando se recuperara la “total actividad previa” a la crisis sanitaria. En esta tesitura, la implicación social cobra aún más relevancia si cabe. Y es que los proyectos con los que trabajan asociaciones como Cooperatour dependen, en gran medida, de la contribución de los voluntarios. Es por ello que, ahora que parece que el mundo vuelve a caminar hacia la normalidad, se esmeran en ofrecer un voluntariado seguro en tiempos de pandemia.

15 años cambiando vidas

En este sentido, Cooperatour está multiplicando esfuerzos para garantizar una experiencia sin riesgos en alguno de los países donde cuenta con proyectos activos. Ahora mismo, todos los destinos ubicados en África tienen sus fronteras abiertas para recibir voluntarios. Es en Asia y América del Sur donde aún no se ha podido normalizar del todo la llegada de viajeros aunque la mayoría de fronteras se están abriendo.

Precisamente, esta ONG sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a comunidades que viven en situaciones de pobreza y exclusión social cumple este año su 15º aniversario desde que fuera puesta en marcha en 2006. A lo largo de este tiempo más de 3.000 voluntarios, confiando en Cooperatour, han realizado un viaje durante su época de vacaciones para trabajar en más de 150 proyectos de cooperación internacional, fomentando así la sensibilización y la concienciación social y el respeto hacia otras culturas y formas de vida a través del voluntariado. “Viajes para un mundo mejor”, como reza el lema de la entidad.

Sorteo de un viaje solidario

Desde el pasado 26 de noviembre, la organización está celebrando la efeméride con un sorteo de un viaje solidario a Tanzania a través de su Instagram. La asociación cuenta con programas de desarrollo relacionados con el cuidado de niños y la enseñanza, el empoderamiento de la mujer, el medio ambiente y los animales y con la salud. El ganador solo tendrá que escoger el proyecto de voluntariado en Tanzania donde quiera aportar su granito de arena durante dos semanas y la ONG se lo regalará, además de ofrecer un 50% en la cuota de inscripción a todos los amigos que decidan acompañarle en la experiencia.

Cooperatour es una ONG especializada en la organización de viajes de voluntariado internacional de corta duración, puesta en marcha en 2006. En estos 15 años más de 3.000 voluntarios han viajado durante sus vacaciones para trabajar en más de 150 proyectos de cooperación internacional. Hasta la fecha se han organizado viajes a más de 18 países entre los que se incluyen Costa Rica, Guatemala, Perú, Panamá y Colombia (Latinoamérica), Kenia, Tanzania, Cabo Verde, Ghana y Etiopía (África) y Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India, Camboya, Vietnam y Filipinas (Asia).

Cooperatour fue fundada en Madrid y actualmente tiene su sede social en Granollers (Barcelona). Desde sus inicios se ha centrado en promover el voluntariado y la participación activa de la sociedad civil en proyectos de desarrollo fomentando siempre el respeto hacia otras culturas y formas de vida.

Acerca de Cooperatour

Cooperatour es una ONG independiente con sede en Granollers (Barcelona). Cada mes participan en sus programas personas de toda España y de otros lugares del mundo, de todas las edades y perfiles, que obtienen una experiencia vital única, y adquieren un entendimiento real de otra cultura en un país en vías de desarrollo.

La organización está formada por un grupo de profesionales con mucha experiencia en programas de voluntariado internacional. Cooperatour conoce todos los proyectos con los que colabora y trabaja desde 2006 ofreciendo las mejores experiencias de voluntariado e intercambio cultural.

Como entidad no lucrativa, invierte sus ingresos en la ampliación y mejora de sus programas de estancias solidarias y voluntariado y en la consecución de sus fines asociativos.

Los programas de turismo solidario y voluntariado Internacional de Cooperatour dan la oportunidad de integrarse en un equipo en cualquier época del año y participar de actividades solidarias y educativas en proyectos de cooperación internacional en América Latina, Asia y África en el ámbito educativo, sanitario y de protección medio-ambiental, en beneficio de comunidades que viven en situaciones de pobreza y exclusión social.

