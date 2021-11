Power8, infinita solidaridad con Global Gift Foundation Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 15:40 h (CET)

El fabricante de la revolucionaria e innovadora bebida energética Power 8, los socios fundadores de Power8Drinks y María Bravo, la empresaria y filántropa fundadora de la organización humanitaria Global Gift Foundation, han firmado un acuerdo para colaborar en un proyecto.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en Madrid el pasado 7 de octubre y en él se expresa y se ratifica el objetivo solidario de ambas partes que se materializará en la adquisición de maquinaria para la recién inaugurada Casa Ángeles.

Casa Ángeles es un centro de día para niños con necesidades especiales que María ha implementado en Marbella, a través de la Fundación Global Gift. La casa ofrecerá las más novedosas terapias y maquinaria de rehabilitación así como talleres y programas de ocio diseñados para fomentar la inclusión social. También será el único centro en España con una unidad recubierta de cobre especialmente diseñada para tratar a niños con Fibrosis Quística.

En palabras de María Bravo: “Casa Ángeles significa mucho para The Global Gift Foundation y para mí, pero sobre todo significa mucho para los niños que necesitan una atención especial y para sus familias. La financiación de Power 8 nos permite seguir dándoles ese apoyo. Estoy muy agradecida y contenta porque podamos continuar siendo una enorme mejoría en la vida de los niños y familias de Casa Ángeles”.

Los socios de Power 8 han expresado su satisfacción por formar parte de una iniciativa filantrópica como Global Gift, que tiene como objetivo crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias que se encuentren en situación de necesidad.

Según palabras de los creadores de Power 8: “En un momento de gran crecimiento de nuestra marca no queremos dejar de lado nuestro espíritu altruista y con esta primera piedra pretendemos cimentar una alianza duradera con Global Gift Foundation como socio prioritario para canalizar nuestras causas solidarias. El planteamiento de Power 8 ha sido desde un principio hacer las cosas diferentes, desde crear una alternativa más saludable en el mundo de las energy drink hasta la manera de encarar nuestra relación con la comunidad. Estamos encantados de formar parte de esta obra y el buen entendimiento que tuvimos desde un primer momento con María Bravo“.

