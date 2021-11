Por primera vez en la historia, los ganadores del Gordo de Navidad podrán llevarse el 100% del premio Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 11:08 h (CET) Laguinda, la app que devuelve los impuestos resultantes del premio de la lotería, lanza nueva campaña de Navidad y rescata a Manu y Antonio, los protagonistas del aclamado spot de 2014. Los ganadores del Gordo de la Lotería podrán llevarse a casa 72.000€ extra por cada décimo, siempre y cuando lo hayan asegurado previamente en Laguinda Parece evidente pero mucha gente no es consciente de que cuando toca la lotería, una parte se debe abonar en impuestos. El 20% para ser exactos (descontados los 40.000€ que están exentos). Dicho de otro modo, de los 400.000€ que se llevaría el ganador por tener en las manos un décimo agraciado el próximo día 22 de diciembre, 72.000€ se los llevaría Hacienda.

De ello es muy consciente la gente de Laguinda que ha renovado su aplicación móvil para que se puedan asegurar los décimos y, si se gana, devuelve los impuestos del premio. Para hacer a todos conscientes de este hecho, han lanzado un spot en clave de humor, para recordar cómo hubiera reaccionado Manu, el protagonista de la campaña de Loterías de 2014, al enterarse de que tenía que pagar el 20% del premio en impuestos.

“Mucha gente no es consciente de este hecho. Cuando lanzamos nuestra aplicación allá en abril, hablamos con ganadores reales de premios del pasado y no sabían que una parte se la llevaba Hacienda” dice Juan Bengoechea, CEO de Laguinda. “Nosotros solo queremos que la gente se lleve la totalidad del premio a casa”, remarca.

En sus dos años de vida, la startup ha sido capaz de levantar más de 6,5 millones de euros, y de avanzar negociaciones para expandir su negocio a nivel internacional. Y es que, además del capital levantado, Laguinda cuenta con una capacidad de cubrir premios por valor de más de 200 millones en Londres.

Apoyo a los loteros

Después de haber procesado más de 1 millón de apuestas y superado las 100.000 descargas de su aplicación desde que se anunciara su salida al mercado el pasado mes de abril, Laguinda no para de crecer y quiere compartir su crecimiento y buena acogida del mercado, para poner fin a algunas de las problemáticas enquistadas del sector.

En este sentido, Laguinda tiende la mano a administraciones y receptores de lotería, ofreciéndoles un ingreso extra de hasta el 50% por boleto, que les permitiría mitigar la congelación de las comisiones que sufren desde hace dos décadas.

Además de la lotería de Navidad ya mencionada, Laguinda permite asegurar los impuestos resultantes de los premios de la Primitiva, la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y los Euromillones.

Vídeos

