¿Qué saber para invertir en criptomonedas? Estas monedas no son físicas, todo lo que se lleva a cabo con ellas es de manera virtual y estos movimientos se recogen en una gran base de datos mundial Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 30 de noviembre de 2021, 12:28 h (CET) Se trata de los nuevos instrumentos financieros más populares, debido al valor que tienen y a la facilidad de uso, convirtiéndose en la actualidad en los mayores protagonistas del mercado.

Desde hace un tiempo, se está escuchando hablar cada vez más de las criptomonedas, es decir, las divisas digitales que, parece, están revolucionando el mundo. Cuando se habla de criptomonedas se está haciendo referencia a un tipo de moneda digital que ha sido diseñada para que sirva como medio de intercambio para realizar transacciones virtuales.

Hay que decir que estas monedas no son físicas, todo lo que se lleva a cabo con ellas es de manera virtual y estos movimientos se recogen en una gran base de datos mundial. Para evitar fraudes, este sistema cuenta con una gran seguridad, de ahí que se aplique la criptografía, con el fin de garantizar y verificar todas las transacciones y llevar un control de los movimientos de las criptomonedas y de la creación de las mismas.

Es importante mencionar que las criptomonedas son cada vez los instrumentos más favoritos de los inversores, de ahí que sean muchos los usuarios que se quieren decantar por ello. En cualquier caso, una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta para invertir en estas divisas digitales es elegir una plataforma de confianza que ayude a generar esas ganancias. Sin ir más lejos, bitcoin trader es una de ellas, sabiendo que se centra principalmente en la inversión e intercambio de la principal criptomoneda que hay en el mercado, se trata de Bitcoin.

¿Qué es Bitcoin?

Como ya se ha mencionado, es la principal divisa digital que actualmente se encuentra en funcionamiento en el mercado. Bitcoin nació en 2009, teniendo como base la tecnología blockchain. Así, se creaba un nuevo mundo financiero descentralizado, de la mano de Satoshi Nakamoto, pseudónimo de su creador.

En la actualidad, la popularidad de Bitcoin no solo radica en su facilidad de uso, también, en su valor dentro del mercado, ya que hoy en día, cotiza por encima de los 50.000 euros, aproximadamente.

¿Cómo invertir en Bitcoin o en otras criptos a través del trading?

El trading es una técnica que se basa en la especulación sobre instrumentos financieros, siendo la principal meta alcanzar el mayor número de beneficios. Habitualmente, para hacer trading, hay que llevar a cabo algunos procesos tales como análisis técnicos o fundamentales o bien, establecer y poner en marcha una estrategia específica para las operaciones.

En el caso de las criptomonedas, también se puede hacer trading, ya que se trata de una magnífica alternativa y bastante accesible a todos los usuarios que quieran adentrarse en este mundo. En este sentido, para hacer trading con criptomonedas y así ver mejorar la economía personal, es importante saber que existen dos alternativas principales para hacerlo, por un lado, la compra de criptomonedas en un exchange o bien, hacer directamente trading con CFDs.

Si se elige el primer caso, hay que decir que comprar criptos en un exchange es una acción muy similar a la de comprar acciones de manera directa. En este sentido, cada vez que la criptomoneda aumente su valor de cotización, el usuario tendrá mayor rentabilidad de su operación.

Por su parte, el trading con CFDs, es decir, con Contratos por Diferencia, se basa en el aprovechamiento de la fluctuación del valor de las criptomonedas en el mercado, si bien, en esta opción, no hace falta comprar las divisas digitales.

¿Por qué invertir en Bitcoin?

Es evidente que el mercado de las criptomonedas está en constante crecimiento y, según apuntan los expertos, esta tendencia continuará en los próximos años. Hay que decir que decantarse por invertir en Bitcoin es una opción muy ventajosa, sabiendo que es una buena oportunidad de intentar obtener beneficios con la seguridad de que nadie va a manipular o expoliar la riqueza cosechada, ya que se trata de un mercado totalmente descentralizado.

Asimismo, el Bitcoin es considerado como el nuevo oro digital, puesto que se presenta como un gran formato que permite tener almacenado valor, independientemente del contexto que se plantee en cada momento.

Por último, hay que decir que el Bitcoin suele aportar muy buenos retornos económicos, sabiendo que, en los últimos tiempos, la divisa digital ha ofrecido a sus inversores una rentabilidad de alrededor del 400%. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Plus500 incorpora nuevas criptomonedas en su plataforma de trading Freak Wars hace un llamamiento a la comunidad friki de España Primux: "El 99% de los pedidos de ordenadores sufrirá retrasos o escasez hasta Navidad" TAKANA Y RITMO forjan un acuerdo de partnership Estos son los actos cibernéticos más peligrosos a los que se expone la sociedad