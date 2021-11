Escuela Ideo consolida su proyecto con una amplia oferta educativa Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 16:28 h (CET) El proyecto educativo se inicia desde 1 año hasta 2º de bachillerato con las modalidades de (Científico-Tecnológico, Ciencias Sociales, Artes, General y Bachillerato Internacional) y Ciclos Formativos (TSEAS,TECO, TSDAM y TSDAW). Un proyecto educativo que propone humanizar la enseñanza, potenciando las habilidades sociales y las relaciones humanas, utilizando un aprendizaje lúdico y experimental Escuela Ideo desarrolla un proyecto educativo, desde 1 año hasta 2º de Bachillerato Nacional e Internacional y Ciclos Formativos, humanizante y humanizador, potenciando las habilidades personales y sociales y generando aprendizajes significativos.

Mediante el uso de pedagogías activas, trabajo cooperativo y por proyectos, el desarrollo de inteligencias múltiples, la educación emocional y personalizada, el alumnado, protagonista de su propio aprendizaje, adquiere conocimientos, habilidades y valores.

Las instalaciones cuentan con una parcela de 50.000 m2 situada frente al Campus de la Universidad Autónoma de Madrid, con espacios abiertos y flexibles donde aprender se convierte en un magnífico viaje de experimentación, dinamismo, intercambio y vida.

Desde Infantil se fomenta una actividad física diaria (habilidades motrices), una alimentación responsable y una vida saludable, sesiones de inglés todos los días, la música y la expresión plástica como lenguajes para el desarrollo creativo, así como la práctica de las emociones, para un desarrollo personal pleno. Un proceso de formación integral para que sean personas sanas, alegres, solidarias y concienciadas con la construcción de un mundo mejor.

En un contexto social cada vez más complejo e incierto, “en Escuela IDEO creemos que la experimentación es la base del aprendizaje, por eso diseñamos experiencias de aprendizaje en las que generamos las condiciones para que nuestro alumnado practique y aprenda en base a la solución de problemas y necesidades reales”, explica Jose Canales Benayas, Director de Escuela Ideo.

“Todos nuestros esfuerzos van encaminados a ayudar a crear mejores personas y profesionales, más formados y más felices, a través de una educación activa e integradora”, añade.

Neuropedagogía con corazón

En Escuela IDEO la etapa de Infantil es primordial, en ella se sientan las bases de futuros aprendizajes académicos y vitales. Inician 1-3 años con “El viaje de Neu”, un proyecto altamente especializado, desarrollado desde la “Neuropedagogía con corazón”, estimulando los hitos clave del desarrollo positivo y respetando el ritmo de cada niño/niña para crecer sin prisas.

Entender este proceso, tener la experiencia, la formación, las herramientas y la vocación necesaria para potenciarlo, es la clave fundamental que marca la diferencia para lograr un desarrollo positivo.

Un espacio de mimo, cariño y alegría diseñado específicamente para ellos. Todo para dar la mejor respuesta a los retos, particularidades y necesidades de este periodo fundamental, donde se sientan las bases de los aprendizajes futuros.

Bachillerato Internacional, un paso más allá

La clave del éxito es que cada alumno y alumna encuentre la propuesta educativa que mejor se adapte a sus necesidades e intereses. El Bachillerato Internacional es un programa que da respuesta al alumnado que quiere ir un paso más allá del modelo educativo tradicional y lograr una proyección internacional a través de su desarrollo no sólo académico sino también personal.

El Programa de Diploma permite acceder a universidades de todo el mundo. Estudios realizados en varios países avalan que "el 72% de los graduados en este programa estudia en las 500 mejores universidades del mundo".

Con el español como idioma vehicular y el inglés como segundo idioma, el IB en Escuela Ideo cuenta con 3 itinerarios: Social-Humanístico, Científico-Tecnológico y Científico-Sanitario y una estructura muy potente y reconocida a nivel internacional.

Ciclos formativos, continuidad a los pilares del proyecto

Siguiendo la línea de compromiso con la Actividad Física y el Deporte como uno de los pilares de la formación, Escuela Ideo ofrece una nueva vía educativa con la inclusión de dos Ciclos Formativos de la familia profesional de la Actividad Física y el Deporte.

Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre

En el caso del Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TECO), además de la inclinación por la actividad físico-deportiva, apuesta por la educación en y por el entorno natural, no solo desde el convencimiento de lo que la naturaleza aporta en el desarrollo como seres humanos sino, igualmente, desde la necesidad de una concienciación clara hacia el cuidado y la preservación de los espacios naturales.

Técnico Sup. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva

En el caso del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS), el objetivo es la formación de profesionales dinámicos, versátiles, con capacidades para ejercer en el ámbito deportivo transversales y muy variadas, acorde con la demanda del actual mercado profesional. El titulado en TSEAS es un profesional multifuncional del deporte que cubre un amplio espectro de posibilidades laborales.

Asimismo, siguiendo la línea de compromiso con la capacitación en competencias digitales, Escuela IDEO ha puesto en marcha una nueva vía educativa con la inclusión de dos Ciclos Formativos de la familia profesional de la Informática y Comunicación: Técnico Sup. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (TSDAM) y Técnico Sup. en Desarrollo de Aplicaciones Web (TSDAW).

Estos ciclos no sólo forman en una serie de tecnologías punteras sino también en adquirir la autonomía y la habilidad en el aprendizaje constante de las nuevas tecnologías. Ciclos que ayuden al alumnado a continuar su formación y a entrar en el mercado laboral con éxito, desarrollando una conciencia responsable y crítica que permita conseguir un perfil altamente cualificado en una de las profesiones con mayor demanda en el mercado actual.

