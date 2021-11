La impresión sostenible, un objetivo que Ofi-Logic cumple para un mundo mejor

Las actividades empresariales, a día de hoy, dejan una gran huella en el medioambiente. Las empresas crean una cantidad notable de deshechos y residuos, además de un gran consumo de energía. Pero hay una empresa preocupada por convertir el mundo empresarial en uno más ecofriendly La sostenibilidad ya es un imprescindible en las empresas y ya no es simplemente un objetivo que tienen para el futuro. Hoy en día, ser una empresa sostenible es fundamental para transmitir una buena imagen dentro de cada área de negocio. Las empresas ya no tienen la sostenibilidad como un tema pendiente para trasmitir una buena imagen a sus clientes, sino que deben ser sostenibles para no ser rechazados por los mismos. Hay una gran cantidad de estudios actuales que han demostrado que el 85% de los consumidores prefieren los productos y servicios de una empresa que respeta el medioambiente. Sin embargo, aunque las empresas han mejorado sus procesos de fabricación y actuación, la gran mayoría aún no han implementado sistemas de impresión más sostenibles.

La impresión es un servicio y una función esencial en el desempeño de las empresas, sin embargo, la mayoría de ellas desconocen la gran huella de carbono que esta deja en el medioambiente. Ofi-Logic, una empresa experta en soluciones de impresión y servicios informáticos, preocupada por la huella de carbono que dejan las empresas al imprimir sin un plan estratégico, explica cómo pueden estas ser más ecofriendly. “Es importante que las empresas aumenten sus credenciales ecológicas y el primer paso para hacerlo es optar por el Servicio Gestionado de Impresión. Esta opción sirve para ser un poco más conscientes de uso que le damos a la impresora. Gracias a este servicio, que ofrecemos en Ofi-Logic, podemos ayudarte a reducir el consumo de energía, papel o tóner. Otra gran ventaja es que todos estos consumibles serán devueltos a su fabricante para su reutilización o reciclaje” explica Ofi-Logic.

El gasto de papel es uno de los mayores inconvenientes que tienen las empresas con un gran volumen de impresión. Cada año se cortan alrededor de cuatro mil árboles para producir papel, por lo que, el pulmón del planeta Tierra peligra debido a la impresión irresponsable. Para aminorar este impacto, Ofi-Logic aconseja imprimir a doble cara, en modo folleto o utilizando papel reciclado siempre que sea posible. Para todos esos documentos internos, lo recomendable es aplicar estas estrategias de reducción de consumo de papel. Sin embargo, por mucho que las empresas toman todas estas medidas, si no cuentan además con un proveedor sostenible, sus esfuerzos serán en vano. Es fundamental analizar de dónde vienen los consumibles, si estos tienen una etiqueta de devolución para su posterior reciclaje, si se reutilizan y si siguen las normas vigentes.