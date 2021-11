​Hello Auto Flex es la solución óptima para tu seguro si usas poco el coche Si no conduces habitualmente, este servicio es justo lo que necesitas Redacción

lunes, 29 de noviembre de 2021, 08:23 h (CET)

En España es de obligatorio cumplimiento el tener contratado un seguro para todos los vehículos (aunque no estén en movimiento), que suele recaer sobre el propietario y principal conductor del mismo. Este seguro debe incluir una cobertura mínima que abarque la responsabilidad civil de los posibles daños ocasionados a terceros en un accidente.



Esto seguro que la lo conocías, pero puede que no sepas qué es un seguro de coche por uso, como el seguro de coche Flex de Hello Auto. En esta modalidad se incluyen los tipos de seguro más comunes, en los que se ofrecen diferentes coberturas, pero tiene una particularidad que te comentamos más adelante.

• Seguro a terceros: es la modalidad más básica, que cubre la responsabilidad civil de los daños causados a otras personas. Son las coberturas mínimas necesarias para poder circular por las carreteras de nuestro país.

• Seguro a terceros ampliado: en este caso hablamos de esas coberturas mínimas exigidas por la normativa de circulación, pero con algunas garantías más para el conductor. Suelen ser roturas de lunes, incendios o robos.

• Seguro a todo riesgo: se trata de la cobertura más completa de todas, ya que con ella estaremos protegiendo tanto los daños ocasionados a terceros en un accidente como los propios.

• Seguro a todo riesgo con franquicia: es muy similar al anterior, aunque en este caso es el tomador de la póliza quien asume una pequeña fracción del importe total en el caso de haber un siniestro. Como puedes imaginar, este suele tener una cuota inferior al anteriormente mencionado.

Cómo funciona Hello Auto Flex

Con Hello Auto Flex pagarás únicamente cuando conduzcas tu coche. Si no conduces habitualmente, este servicio será justo lo que necesitas. Pagarás mucho menos de lo que te cuesta un seguro a través de las mediadoras habituales. El trato es simple: cuanto menos uses el coche, menos costará tu seguro.

Hello Auto Flex trabaja desde su fundación con un estilo único de precios. Siempre se ajustan al uso que cada conductor le de a su vehículo. A través de su asistente de conducción Hello Auto Connect, podrás monitorizar tus recorridos, grabar tu conducción o estar atento a los límites de velocidad o a los radares cercanos.

Hay diferentes factores que influirán en la cuota final de tu seguro, como en el resto de las aseguradoras. El principal, por supuesto, es el tipo de seguro que vayas a contratar. Entre las modalidades que antes te hemos presentado están las más habituales, y será el punto de partida.

