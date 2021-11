Vidext abre las puertas al futuro de la creación del contenido profesional Emprendedores de Hoy

Actualmente, la forma más efectiva de comunicación es la audiovisual. Esta capta la atención de la audiencia hasta diez veces más que un texto o un audio.

La generación de contenido es una herramienta de la que las empresas no pueden prescindir para hacer escalar sus negocios. Sin embargo, es una tarea que requiere mucho esfuerzo, tiempo y dinero, por lo que es difícil de escalar.

El futuro de la creación de contenido audiovisual está vinculado a la inteligencia artificial, la reducción de los costes, tiempo y la posibilidad de lanzar un mensaje personalizados. Por medio de la plataforma desarrollada por la start-up Vidext, es posible generar videos tan solo con un guion o texto, sin tener que recurrir a estudios de grabación y equipos técnicos. Tampoco es necesaria ninguna habilidad de producción o de edición de videos.

Contenido en vídeo con inteligencia artificial para un mundo audiovisual La start-up Vidext fue fundada por Jon Enríquez, Beñat Arrizabalaga y Miguel Ángel Castillo, los cuales se encuentran en Lanzadera, la incubadora de empresas del presidente de Mercadona, Juan Roig. Además, también cuentan con el apoyo de Open Future, incubadora de empresas de Telefónica.

El servicio de Vidext se orienta al futuro de la creación de contenido audiovisual de forma revolucionaria. La plataforma permite confeccionar vídeos corporativos tan solo con la redacción de un texto que luego será leído por un actor generado con inteligencia artificial. Existen diferentes opciones de personalización de los que se encarga el equipo de la start-up. De esta manera, el contenido audiovisual se produce de forma económica, rápida personalizada y escalable.

En un mundo cada vez más interconectado, las empresas, a través del servicio de Vidext, pueden llevar su contenido a los cinco continentes. La plataforma posibilita que los vídeos sean inmediatamente traducidos a más de 40 idiomas, lo cual facilita la expansión en distintos países y regiones del mundo en un clic.

Comunicación corporativa, ventajas competitivas y mayor alcance Vidext sintetiza el uso de la inteligencia artificial, la globalización y la revolución audiovisual. La plataforma, que supone un paso adelante en el futuro de la creación de contenido, es una herramienta que potencia la comunicación y el marketing. La comunicación corporativa es uno de los objetivos de este método. A través del contenido audiovisual, es posible canalizar los valores y la filosofía de cada empresa. Otra alternativa es la de utilizar esta herramienta para generar una ventaja competitiva. Llegar con contenido audiovisual atractivo a cada rincón del mundo es un activo que puede distinguir a una empresa de su competencia. La utilización de contenido audiovisual mejora la conversión de leads, o sea la efectividad de las oportunidades de venta, en un 80 %. Además, permite realizar una prueba gratuita en su web.

Los beneficios de crear contenido de esta manera se manifiestan tanto en el coste como en el volumen. No solo es más económico sino que además se pueden generar más videos. A día de hoy, Vidext ya ha producido más de 1.000 minutos de contenidos.

El medio audiovisual, de forma globalizada, multilingüe y personalizado a diario es el futuro de la creación de contenido que ya es accesible en el presente a través de los servicios que brinda Vidext.

