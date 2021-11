MBE y PrestaShop unen fuerzas para convertirse en la plataforma líder de comercio global Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 09:48 h (CET) MBE Worldwide ("MBE") y PrestaShop se complacen en anunciar la adquisición total por parte de MBE de PrestaShop, una plataforma de comercio electrónico líder en Europa y América Latina Por su parte PrestaShop permite a cualquier comerciante utilizar su canal de comercio electrónico en cualquier parte del mundo, beneficiándose de una plataforma totalmente personalizable y adaptable a cada mercado. En 2020, más de 300.000 comerciantes generaron más de 22.000 millones de euros en ventas a través de la plataforma y los servicios de comercio electrónico de PrestaShop. Un sólido conjunto de valores fundamentales comunes (pasión, tenacidad, ambición, espíritu de equipo e innovación) es la base de la motivación estratégica para la adquisición de PrestaShop por parte de MBE. Estos atributos respaldan la visión común de las dos empresas que se origina en la fusión de sus respectivas fortalezas, el comercio electrónico digital y las plataformas basadas en la ubicación física, que complementan la oferta de cada una dentro de la misma cadena de valor del comercio global. El resultado permitirá una experiencia del cliente totalmente integrada y fluida que permitirá a las empresas alcanzar un potencial de crecimiento significativo.

MBE y PrestaShop se centran en un segmento de clientes estratégico principal, las PYME. La unión de fuerzas significará un potencial de crecimiento significativo en sus principales baluartes geográficos y base común de más de 600.000 clientes en Europa (principalmente Italia, Francia, España, Alemania, Reino Unido y Polonia) y más de 1 millón en todo el mundo. “PrestaShop y su equipo son una gran adición a MBE. Al combinar ‘átomos y bits’, diferenciaremos aún más nuestro posicionamiento único en el mercado, lo que permitirá que MBE se convierta en una de las principales plataformas mundiales de comercio electrónico y logística para empresas “, dijo Paolo Fiorelli, presidente y director ejecutivo de MBE Worldwide.

“Unirse a MBE es una oportunidad para que PrestaShop acelere su crecimiento con el apoyo de un actor líder en la industria que nos permitirá avanzar en nuestra posición de liderazgo en Europa y América Latina, conquistar nuevos clientes y proporcionar una

oferta de primera clase totalmente integrada. La complementariedad de estas dos compañías nos permitirá convertirnos en la plataforma de comercio global líder para el crecimiento empresarial”, dijo Alexandre Eruimy, Director Gerente de PrestaShop, quien continuará con su rol de liderazgo en la gestión del equipo y del negocio de PrestaShop. PriceWaterhouseCoopers ha asesorado a MBE en el proceso de ‘due diligence’, Sidley Austin LLC, Gide Loyrette Nouel y Chiomenti han intervenido como asesores legales. Intesa Sanpaolo y Banco BPM actuaron como organizadores principales, corredores de libros y suscriptores obligatorios en la transacción financiera para respaldar la adquisición.

PrestaShop y sus accionistas han sido asesorados por la banca de inversión Lincoln International, EY Strategy and Transactions como proveedor del proceso de “Due Diligence” y Jones Day y Volt Associés como asesores legales de la transacción.

Acerca de MBE Worldwide

MBE Worldwide S.p.A. ("MBE"), una empresa de propiedad privada con sede en Italia, permite a los consumidores y empresas tener éxito en el crecimiento de sus negocios a través de una plataforma de envío, cumplimiento, marketing, comercio electrónico e impresión digital listos para enviar. Los centros de servicio MBE, en gran parte de propiedad y operación independientes, facilitan las actividades de emprendedores, empresas y consumidores privados a través de una plataforma de fácil acceso que ofrece servicios y productos personalizados entregados con un nivel distinguido y único de servicio al cliente. MBE actualmente opera bajo múltiples marcas: Mail Boxes Etc. (excepto los EE. UU. y Canadá ), AlphaGraphics, PostNet, Spedingo.com, Print Speak, PACK & SEND, Multicopy y ahora PrestaShop. Su plataforma de comercio global cuenta actualmente con más de 2.800 ubicaciones en 53 países, prestando servicios a 1 millón de clientes comerciales con más de 12.000 asociados y ventas en todo el sistema para el año fiscal 2020 de 879 millones de euros (1,004 millones de dólares estadounidenses).

Acerca de PrestaShop

Como socio clave en la digitalización del comercio, PrestaShop pretende convertirse en la plataforma comercial de referencia para el crecimiento de las empresas en todo el mundo, basándose en sus valores: audacia, proximidad, tenacidad y compromiso. Con casi 300.000 sitios que ya utilizan su software en todo el mundo, PrestaShop es la solución de comercio electrónico de código abierto líder en Europa y América Latina. Gracias a PrestaShop Essentials, su conjunto de módulos que ofrece soluciones de pago seguras en todo el mundo, análisis de rendimiento y marketing web, y PrestaShop Platform, su oferta de hosting, PrestaShop permite a las empresas desplegar fácilmente su negocio a mayor escala. En 2020, los sitios de PrestaShop generaron más de 20 mil millones de euros en ventas en línea.

