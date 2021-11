DAZN, la plataforma global de streaming de deporte, pone a disposición de sus usuarios una entrevista exclusiva con el líder del Mundial de Formula 1, Max Verstappen. En ella, el holandés desvela a Noemí de Miguel su lado más personal y da su opinión sobre la vibrante pelea por el título que está manteniendo con Lewis Hamilton: “Claro que analizo la carreras. Las más recientes son fáciles de recordar, y creo que lo que ocurrió con Hamilton fue una dura batalla que beneficia a la Formula 1”.



La distancia entre Verstappen y Hamilton es de tan solo 8 puntos a falta de dos pruebas, lo que ha llevado a una lucha por la corona tanto dentro como fuera de la pista: “Creo que es lo normal cuando está entre dos equipos. Por supuesto, ambos intentan hacérselo más difícil al rival. Y por eso pienso que todo esto es un proceso natural visto en el pasado, nada nuevo al fin y al cabo. Como piloto, lo importante es centrarme en la pista y es lo que estoy haciendo”.



Listo para competir

El piloto confiesa que no tiene pensado cómo celebraría el título en caso de lograrlo: “No sé cómo reaccionaría y es bueno, porque no pienso en estas cosas. Improvisaré cuando llegue el momento, si llega. Ojalá. Y si no llega, lo mismo. No pienso en lo positivo y tampoco lo hago en lo negativo. Me quedo en el centro, que creo que es lo que mejor funciona”. Verstappen también desvela cómo son los momentos previos antes de disputar una carrera: “No necesito automotivarme. Sé que, cuando me subo al coche, estoy listo”.

Verstappen recalca la importancia que supone el apoyo de la ‘Armada Naranja’ durante las diferentes pruebas del campeonato: “Es un apoyo increíble. Vienen a casi todas las carreras. A algunos grandes premios vino aún más gente. El GP de casa en Zandvoort fue algo verdaderamente especial al ver todo ese cariño. No necesito que me animen para tener una motivación extra, pero da buenas vibraciones cuando te subes al coche y ves esa masa naranja por todas partes. Es realmente impresionante”.

Barcelonista y admirador de Xavi

En cuanto se baja del monoplaza, Verstappen afirma en esta entrevista exclusiva en DAZN que trata de alejarse de las redes sociales y de todo lo que rodea al ‘Gran Circo’: “No sigo a nadie, ni ningún blog en mis redes sociales. Lo único que sigo son otros deportes que me gustan. Sobre todo, fútbol, pero puede ser cualquier cosa: ciclismo, MotoGP… Me gusta seguir ese tipo de cosas y no leo nada sobre Formula 1. Sé qué es lo importante que yo sepa. Lo que pasa aquí y al equipo. Es en lo que me concentro y cómo afronto la siguiente carrera”.

Asimismo, el neerlandés ofrece más detalles sobre su afición por el fútbol: “Sí, soy seguidor de fútbol. Mi equipo favorito en Holanda es el PSV Eindhoven. Pero digamos que, internacionalmente, es el Barcelona. Xavi es fantástico, aunque claro, me siento triste por Koeman, porque es holandés, se ha tenido que ir y también era una leyenda del club. Pero ya sabes que el equipo está en una situación complicada, aunque esto le da una gran oportunidad a los jóvenes de crecer y tener éxito. Estoy ansioso por ver qué sucede”.