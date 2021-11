NEORIS lanza su nueva solución ‘Hipoteca digital’ Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 16:20 h (CET) La solución permite llevar a cabo el proceso hipotecario en formato 100% digital, permitiendo un importante ahorro de tiempo y ofreciendo atención 24/7 al cliente NEORIS, el acelerador digital global con más de 20 años de experiencia, ha presentado su solución Hipoteca Digital para digitalizar uno de los procesos financieros más complejos y con mucha incertidumbre. Gracias a esta plataforma las compañías financieras pueden procesar los préstamos hipotecarios de forma más eficiente, rápida y simple, reduciendo los tiempos menos de la mitad de lo que supone un proceso presencial.

Hipoteca Digital de NEORIS combina diferentes tecnologías – como un BPM low code; la solución NEORIS Knowledge Discovery Platform (KDP) para la extracción inteligente de información de documentos no estructurados; tecnología de firma digital avanzada, soluciones de biometría facial y de voz, así como humanos digitales con inteligencia artificial y emocional – que permiten dotar de un alto grado de automatización al proceso, haciéndolo más eficiente e inteligente.

Esta nueva herramienta ofrece una experiencia personalizada para el cliente desde el inicio del proceso, permitiendo consultar toda la información relativa a su hipoteca actualizada y en tiempo real, además de contar con un gestor asignado que también dispone de toda la información en su plataforma que permite que la información y la comunicación con el cliente sean fluidas. Adicionalmente, como una de las principales novedades, la solución utiliza ‘humanos digitales hiperrealistas’ con Inteligencia Artificial y emocional que permiten prestar atención al usuario 24/7, para que estén siempre acompañados y tengan visibilidad total en el caso de que su gestor no esté disponible.

Según Jaime Peñaranda, Director Global de Servicios Financieros de NEORIS “Aunque los procesos hipotecarios son uno de los pasos más importantes para los clientes del sector bancario, casualmente es uno de los que más problemáticas e inseguridad genera. Por eso, nuestro objetivo al desarrollar esa solución fue hacerlo más sencillo y ágil, tanto para el banco como para el cliente final. Gracias a esta solución, las entidades financieras van a ser capaces de agilizar los procesos hipotecarios, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes, y los clientes van a beneficiarse de una experiencia 100% digital, contando además con la máxima seguridad y confianza”.

Una plataforma modular: flexible, segura y digital

Entre los principales beneficios que aporta la solución de Hipoteca Digital de NEORIS destacan: la posibilidad de solicitud de préstamos hipotecarios 100% online, desde el inicio de la solicitud hasta la firma final, evitando desplazamientos a las oficinas bancarias; la visibilidad total que tienen en todo momento tanto el cliente como su gestor del proceso, con un acceso fácil y rápido a la misma; reduciendo notablemente el tiempo total del proceso y aportando la máxima tranquilidad y confianza al cliente final en todo momento.

Por último, esta solución tiene especial foco en la sostenibilidad, ya que permite reducir el consumo de papel, los desplazamientos innecesarios y el tiempo del proceso, minimizando así el impacto en la huella de carbono.

“A día de hoy ya existen estudios que afirman que el 74% de los clientes europeos optará por solicitar sus préstamos a través de canales digitales en los próximos años, y ese es el camino que debemos seguir”, afirma Jaime Peñaranda, Director Global de Servicios Financieros de NEORIS.

*La solución de Hipoteca Digital de NEORIS ha sido galardonada con el “Premio a la Mejor Solución Customer Experience” en la 13ª edición de los Premios Comunicaciones Hoy. Un galardón que avala el ADN innovador de la compañía y su apuesta por soluciones 100% digitales totalmente alineadas con las demandas actuales del mercado y usuarios finales.

Acerca de NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global que crea soluciones disruptivas para empresas con aspiraciones digitales, con el fin de impulsar sus conexiones con clientes, empleados y partes interesadas. Se basa en equipos creativos con un profundo conocimiento de la industria y experiencia técnica. Con sede en Miami, Florida, NEORIS cuenta con una red de centros de entrega global, estudios de diseño y operaciones en EE.UU., Europa, Latinoamérica e India. Más información en www.neoris.com, LinkedIn, Facebook o Twitter.

