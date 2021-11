Tecnologías disruptivas, el concepto beacon de EveryBind para digitalizar espacios Emprendedores de Hoy

jueves, 25 de noviembre de 2021, 12:46 h (CET)

Los beacons, también conocidos como balizas inteligentes, son pequeños dispositivos inalámbricos que, basándose en la tecnología Bluetooth de bajo consumo, envían señales para comunicarse con otros dispositivos. Mediante aplicaciones específicas, dichas señales son recibidas e interpretadas por diferentes dispositivos, a una distancia de 50 metros.

Sirven para lograr la digitalización de espacios. Esta tecnología es utilizada por la agencia digital EveryBind,dedicada a diseñar y dar vida a las ideas de los clientes. La empresa cuenta con un gran equipo de desarrolladores especializados en el sector, quienes diseñan productos y software, con el objetivo de volver cualquier espacio, interior o exterior, en un espacio inteligente, según las necesidades del cliente.

EveryBind presenta la tecnología beacon Un beacon es un sensor Bluetooth de bajo consumo que se conecta a dispositivos móviles con la finalidad de localizarlos, enviar una notificación o iniciar un proceso en una app. Entre las ventajas que presenta esta tecnología, se puede destacar el hecho de que no necesita conexión a internet ni GPS, sino que solamente requiere una aplicación para descargar en el teléfono, que permitirá intercambiar la información que se necesite.

Gracias a esta tecnología, el cliente podrá localizar a los usuarios, elaborar rutas personalizadas, mapas de calor o notificaciones en función de la posición del mismo. Los beacons son las herramientas que brindan el poder de saber dónde se encuentran los consumidores o clientes potenciales y enviarles notificaciones sobre un negocio en particular, basándose en su ubicación, aquí y ahora. No solo eso, sino también posibilitan a los vendedores el conocer a sus clientes, sus hábitos y así lograr su fidelización. Se definen como cookies del mundo real.

Grandes soluciones y grandes proyectos EveryBind es una agencia digital dedicada al desarrollo de productos y software. Se definen, en su sitio web, como “especialistas de productos digitales, creándolos y diseñándolos desde cero”. El sector en el que se manejan es el diseño y desarrollo de plataforma web o tiendas online, desarrollo de software a medida y transformación digital de procesos industriales.

Los servicios que brindan se pueden dividir en tres tipos: desarrollo de web, desarrollo de app y IOT & beacons. Además, en su página se puede vislumbrar que ofrecen a sus clientes consultorías de comunicación, marketing y diseño gráfico.

Con varios años de experiencia en el sector, EveryBind cuenta con un gran porfolio con más de 150 clientes, de diversos sectores, que depositaron y depositan toda su confianza en el equipo multidisciplinar. También disponen de más de mil proyectos creados en conjunto con los compradores.

La agencia digital demuestra ser profesional y comprometida en su trabajo, logrando así la satisfacción de sus clientes. Día a día, siguen desarrollando los proyectos e ideas que ayudan a una empresa a vincularse en el mundo tecnológico actual. EveryBind expone en su página web: “Nos encanta nuestro trabajo y lo demostramos en cada línea que desarrollamos” y esa misma pasión es la clave del éxito en su profesión.

