Tramitar el visado Rusia de manera sencilla en solo 24 horas con la agencia online Gestiona Visa

El pasado día 27 de septiembre quedó reanudada la entrega de visado Rusia de turismo y negocios para ciudadanos españoles y extranjeros residentes de manera legal en España. Este trámite se había suspendido en marzo de 2020, cuando iniciaron las restricciones de movilidad debido a la pandemia del COVID-19.

Todo el proceso para la solicitud de este documento se puede realizar desde Gestiona Visa, una empresa con más de 10 años de experiencia en la tramitación integral de visados en la que se lleva a cabo su gestión con total garantía. Para ello, los interesados en obtener dicho documento solo requieren aportar el pasaporte original y dos fotografías tipo carnet recientes. Toda la documentación necesaria es preparada por Gestiona Visa.

Visados para realizar turismo y para viajes de negocios El visado de turismo a Rusia está dirigido a aquellas personas que planean visitar Rusia como turistas. Este otorga una duración máxima de 30 días con una o dos entradas al país, según el caso. De ninguna forma se puede viajar con una finalidad diferente a la mencionada.

Por su parte, los visados de negocios a Rusia se expiden para estancias de carácter profesional como comercio, negociaciones, estudios, asuntos de registro civil, intercambio cultural, deportivo y religioso o misiones humanitarias. Pueden ser de una o dos entradas y permiten hasta 90 días de estadía o un año con múltiples entradas. Para obtener este visado, es necesario disponer de una invitación expedida por una institución o empresa rusa. O bien, Gestiona Visa puede proporcionarle la invitación oficial necesaria para la obtención de este tipo de visado para agilizar el proceso.

En ambos casos, los honorarios de Gestiona Visa incluyen todas las gestiones necesarias para la tramitación integral del visado a Rusia, incluyendo la cumplimentación de los formularios electrónicos y la invitación. Asimismo, la empresa realiza el pago de las tasas pertinentes por adelantado en nombre de la persona que viaja.

Seguros de viaje Otro de los requisitos para obtener un visado a Rusia es el seguro de viaje con cobertura en este país, que debe abarcar completamente la estadía. Si el viajero cuenta con un seguro privado de salud, es posible presentar un certificado de cobertura internacional, siempre y cuando los gastos médicos cubiertos por el seguro de viaje no sean inferiores a 30.000 euros. En caso de que el solicitante no cuente con un seguro, es posible contratarlo desde Gestiona Visa, con diferentes tarifas para la cobertura de 30, 90 o un año, según las necesidades de cada ciudadano.

El objetivo de Gestiona Visa es que los viajeros planifiquen su viaje a Rusia sin la preocupación que implica la tramitación integral del visado. Una vez contratado el servicio, esta compañía se encarga de todas las diligencias pertinentes a la solicitud del documento y cuando culmine el proceso, el pasaporte es enviado al domicilio del cliente listo para el momento del viaje, todo ello en un plazo de entre 3 y 10 días, según la urgencia del viajero. Además de Rusia, la agencia online Gestiona Visa se encarga de la tramitación de visado a cualquier destino internacional que quiera visitar el cliente.

