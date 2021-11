Nace en Valencia la primera generadora creativa de contenido de ficción: Collverd Una nueva generación de creativos y guionistas que confecciona cine y series para plataformas y productoras Herme Cerezo

jueves, 25 de noviembre de 2021, 08:13 h (CET) Bajo el nombre de Collverd ha nacido en Valencia la primera generadora creativa de contenido de ficción. Su labor, a diferencia de otras agrupaciones de guionistas dentro de la industria, no está ligada a la producción, lo que les permite apostar por una filosofía versátil y departamental, dando vida a distintos proyectos de ficción al año, ya sean series o largometrajes. El curioso sobrenombre con el que se definen, ‘generadora’, sintetiza el trabajo que realizan para las productoras y plataformas internacionales, que va desde el germen de la idea hasta su posterior desarrollo y escritura.

De izquierda a derecha, Borja Navarro, Borja Vizcaíno, David Pascual y Sergio Hernández, en su oficina del barrio del Carmen

En un contexto tan fértil para la ficción como el presente, donde la demanda y el consumo de contenido se han elevado a tasas sin precedentes, iniciativas como la de Collverd suponen una declaración de intenciones por parte de las nuevas generaciones de creadores; voces jóvenes y renovadas, pero con una amplia trayectoria en publicidad, cine y literatura, ávidas de contar historias y dar forma a un mundo contemporáneo repleto de realidades por explorar.



Su identidad, al igual que la del Anas platyrhynchos (‘Collverd’ en lengua valenciana) es marcadamente canalla pero elegante. Se caracteriza por un sofisticado sentido del humor negro, que combina con un elevado valor estético.

La propuesta de Collverd consolida así un nuevo perfil dentro de la industria cinematográfica. Un progreso que llega para complementar el trabajo de los productores ejecutivos y directores de contenido y agilizar el siempre complicado proceso que entraña la ficción audiovisual. César Martí, director de contenido de la televisión pública valenciana, avala su valentía: “Desde À Punt Mèdia creemos que una apuesta como la de Collverd es totalmente necesaria en nuestro sector. Realmente no existen iniciativas iguales a día de hoy, empresas especializadas en la creación de contenido. Es una apuesta que llega para colaborar con las productoras del sector y fortalecer la industria; para conseguir proyectos más ambiciosos que puedan, incluso, ir más allá de nuestras fronteras”.

Compuesta por Borja Navarro, Borja Vizcaíno, David Pascual y Sergio Hernández, la generadora trabaja desde su oficina del barrio del Carmen de Valencia para toda España y América Latina.

