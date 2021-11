AleaSoft: El debate nuclear en España continúa abierto pese a tener un calendario de cierre Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 16:40 h (CET) El anuncio de Francia de retomar la construcción de nuevas centrales nucleares ha reabierto el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. Las dos vertientes del debate, la construcción de nuevas centrales y el cierre de las centrales actuales, son debates muy distintos y que hay que analizar por separado La tecnología nuclear lleva más de cincuenta años en la base del mix de generación de electricidad en España peninsular, cubriendo alrededor del 22% de la demanda durante la última década. Ahora, con la transición energética hacia un mix de generación 100% renovable, existe un calendario de cierre de todo el parque nuclear español, acordado con todas las empresas propietarias de los reactores. Que el cierre se haga de manera planificada, ordenada y progresiva es importante para que no afecte al mercado eléctrico de manera negativa.

En las últimas semanas, con el anuncio del primer ministro francés de apostar por la construcción de nuevas centrales nucleares en el país galo, el debate sobre la tecnología nuclear en España ha vuelto a aparecer en los titulares.

Las dos vertientes del debate nuclear en España

El debate sobre el futuro de la energía nuclear en España tiene dos partes que se pueden y se deben abordar por separado, aunque, obviamente, están muy relacionadas. Por un lado, está el debate de si es necesario construir nuevas centrales en España. Hay sectores, expertos e incluso partidos políticos que apuestan por aumentar el parque nuclear en España con nuevas centrales.

Los argumentos a favor de ampliar la capacidad nuclear en el país se basan en cómo la nuclear puede ayudar a reducir más rápidamente las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, y llegar a la neutralidad en emisiones en 2050, principal objetivo de la lucha contra el cambio climático.

Según AleaSoft Energy Forecasting, esta faceta del debate no es muy relevante. Si bien es cierto que la nuclear es una tecnología baja en emisiones que puede ayudar en la descarbonización y en conseguir la neutralidad en 2050, la inversión necesaria y el CAPEX son muy elevados y la construcción de nuevas centrales es lenta. Comparada con tecnologías renovables, como la eólica y la fotovoltaica, el tiempo de construcción, así como el CAPEX y el OPEX de la nuclear son muy superiores.

Además, decidir ahora construir nuevas centrales nucleares significaría poder disponer de ellas a partir de 2035, 2040 o 2045. Con el ritmo de crecimiento de las renovables que se está viviendo y que se espera en el territorio peninsular, seguramente toda esa nueva capacidad de generación no va a ser necesaria para entonces.

Adicionalmente, la construcción de nuevas centrales se enfrentaría al problema de dónde ubicarlas, ya que el sentimiento general de la población es a no querer centrales nucleares cerca de sus hogares. Igualmente, si bien el almacenamiento de los residuos nucleares de las centrales es un tema técnicamente resuelto, existe un amplio rechazo social a la construcción de los almacenes necesarios para ello. Un ejemplo claro es el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) que se encuentra actualmente paralizado.

El debate del cierre de las centrales actuales

La otra faceta del debate es el cierre de las centrales en funcionamiento actualmente. España dispone de siete reactores nucleares en operación con una capacidad total de algo más de 7 GW y que cubren alrededor del 22% de la demanda en España peninsular. El calendario vigente de cierre, acordado con las empresas propietarias, supone el cierre de las siete unidades entre 2027 y 2035.

Según AleaSoft Energy Forecasting, aunque el calendario es un acuerdo cerrado que ninguna de las partes, de momento, ha mostrado intención de reabrir, llegado el momento de los cierres el debate se reabrirá. Depende de cómo vaya avanzando la nueva capacidad renovable, la descarbonización, la demanda y los precios del gas y del CO2, se deberá valorar los pros y los contras de cerrar o mantener operativas por más tiempo las centrales.

El hecho de cerrar una central nuclear supondrá, al menos temporalmente, un aumento de las emisiones de CO2 al tener que cubrir con las centrales de ciclo combinado de gas el hueco que dejará en el mix de producción. Cuánto aumentarán o durante cuánto tiempo dependerá de la capacidad renovable de la que se disponga en ese momento y de cómo evolucionen otros factores como la demanda de electricidad o la capacidad de las tecnologías de almacenamiento de energía.

El cierre de las centrales nucleares también tendrá un impacto en el mercado eléctrico y sus precios. Es por ello que es muy importante que el cierre de las unidades sea progresivo y acordado con antelación.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

El cierre de las nucleares en algunos mercados europeos como España y Alemania tendrá un impacto en los precios de los mercados eléctricos europeos, al igual que lo tendrán las nuevas centrales que se quieren construir en Francia y otros países. Para tener una visión de futuros de los mercados de energía en Europa, en AleaSoft Energy Forecasting se dispone de previsiones de precios de mercado de largo plazo con granularidad horaria, necesarias para los modelos de financiación de proyectos de energías renovables.

Para seguir la evolución y perspectivas de los mercados de energía en Europa, AleaSoft Energy Forecasting está organizado el próximo webinar que tendrá lugar el 13 de enero de 2022. Este primer webinar del año contará con la participación de ponentes de PwC España, que analizarán cómo impacta la situación regulatoria y del mercado eléctrico al desarrollo de los PPA, tanto off‑site como on‑site.

