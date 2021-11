La agenda cultural La Listilla, el motor de la cultura en Logroño y La Rioja Comunicae

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 13:56 h (CET) La agenda cultural y planes en Logroño y La Rioja, La Listilla, suma ya 10.000 usuarios de alcance para acercar la oferta cultural local a los usuarios de Logroño y La Rioja En 2019, harto de la desesperación de consultar la oferta cultural en Logroño y La Rioja en 1.000 webs distintas, el fundador de La Listilla decidió tratar de dar solución a esta situación que se repetía semana tras semana.

Así nació la idea, pero una idea es sólo el comienzo de un camino que requiere de estudio, planificación, organización, y por supuesto, también de diferentes análisis en términos de viabilidad, recursos y rentabilidad. Trás todos estos análisis, la idea salió adelante.



Más de un año de trabajo con diferentes diseños, bocetos, con análisis técnicos, etc.. llevaron la idea primigenia a convertirse en un servicio público y accesible desde cualquier lugar, con un aparato con conexión a internet, desde 2020. La desdicha quiso que el lanzamiento de La Listilla coincidiera con la pandemia a causa del COVID-19.

“Mantener el proyecto no fue fácil”, reconocen desde la Startup Logroñesa. No sólo fue una época para sobrevivir sino que además, al mismo tiempo, tuvieron que ayudar dentro de sus posibilidades a compañeros, algunos muy relevantes en el panorama cultural de Logroño, que también lo estaban pasando mal.



La Listilla aún se ve así misma en este agujero aunque con otra perspectiva más positiva gracias al apoyo de los usuarios que, desde el comienzo, han abrazado la idea como “muy necesaria”.

La idea principal de La Listilla es acercar las propuestas culturales y los planes en Logroño a los habitantes de Logroño y La Rioja. Es por tanto una agenda cultural de Logroño y La Rioja que responde la pregunta que tantas veces se hace mucha gente: “¿Qué hacer hoy en Logroño?”.

En Logroño y en La Rioja existe una variada oferta cultural de alta calidad en su mayoría. Supone un gran esfuerzo ofrecer un programa cultural de este tipo. Es una lástima que la difusión no sea la que se merecen y provoque que no se llenen más salas.

La Listilla trata de evitar esta situación y además, recuerda que, la cultura está comprobado por numerosos estudios publicados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), que ayuda a prevenir y/o tratar trastornos o enfermedades mentales, como el estrés o el alzheimer, por ejemplo.



La Listilla cuenta con un diseño actual, pensado para ser consultada de forma recurrente y habitual durante la semana por los usuarios. Se ha diseñado todo para que la consulta sea rápida y fácil.



Se puede consultar los planes en la agenda semanal, pero también se puede consultar la oferta cultural por categorías (música, cine/teatro, literatura, exposiciones, etc…). Además, La Listilla recoge las programaciones de las salas con mayor actividad cultural en Logroño y La Rioja. Así por tanto los usuarios pueden encontrar la programación de Stereo de Logroño, o la programación del Teatro Bretón Logroño, o la programación de la Filmoteca Rafael Azcona Logroño, o volviendo a la música la programación de la Sala Fundición Logroño.



Los festivales, es decir, propuestas culturales de duración y categoría determinada también cuentan con su espacio en La Listilla algunos ejemplos muy populares son la programación Festival Actual Logroño o la programación del Festival Muwi Logroño.

La Listilla también facilita la compra de entradas, ya que desde cualquier plan o espectáculo, se puede acceder a la compra de entradas online.

La agenda cultural es una aplicación web, es decir no es una APP, con lo no disminuirá espacio de almacenamiento del móvil y se puede consultar desde cualquier dispositivo entrando en la web: https://larioja.lalistilla.com.

