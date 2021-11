¿Cómo salir de los ficheros de morosos?, por el bufete Rodríguez Agramunt Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 17:53 h (CET)

Las entidades financieras cuentan con una gran cantidad de recursos diseñados para disminuir el riesgo a la hora de hacer préstamos o créditos bancarios.

Constituida como registros de las personas, físicas o jurídicas, que cuentan con una o más deudas contraídas con uno o varios acreedores se encuentran los ficheros de morosos. Los motivos para aparecer en este tipo de ficheros es por el impago de las obligaciones. En el bufete Rodríguez Agramunt cuentan con un equipo de abogados especializados en representar a sus clientes para que puedan salir de las listas de los ficheros de morosos.

Cómo entrar a un fichero de morosos Para que una persona pueda ser incluida en los ficheros de morosos debe contar con una deuda realmente existente, sin condiciones pendientes de finalización o cumplimiento o términos. Además, el acreedor debe asegurarse de que se cumplan todas estas condiciones de la deuda antes de facilitar este tipo de información para que esta inclusión no vulnere el derecho al honor del usuario. Igualmente, es fundamental que no hayan pasado más de seis años desde el vencimiento de la obligación o del plazo concreto, si aquella fuera de caducidad periódica; o desde que se habría tenido que proceder al pago de la deuda. Este lapso de seis años está previsto en la normativa de Protección de Datos.

Finalmente, es necesario que se haya efectuado algún requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación y se demuestre que el deudor fue informado previamente a la inclusión de sus datos en una lista de morosos.

Salir de un fichero de morosos Las empresas que introducen a sus clientes en un fichero de morosidad como ASNEF (Asociación Nacional de Entidades de Financiación), por el impago de una deuda, lo realizan incumpliendo la ley orgánica de protección de datos. Debido a la sensibilidad de la información sobre solvencia económica, la ley exige cumplir una serie de garantías al introducir a una persona en un fichero de morosidad.

Si una persona no ha recibido una carta certificada o un burofax exigiendo el pago de la deuda, tiene derecho a reclamar la cancelación de su inclusión en ficheros de morosidad. El bufete Rodríguez Agramunt pone los conocimientos de sus abogados al servicio de quienes quieren hacer valer sus derechos por una cantidad de dinero asequible.

