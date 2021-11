Estos son los modelos de móvil Android más usados en diferentes zonas del mundo Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 13:44 h (CET) El market de aplicaciones Uptodown, hace público un estudio basado en sus datos de tráfico, señalando las marcas y modelos de smartphones Android más populares en diferentes zonas del mundo. Samsung ocupa el primer puesto mundial con un modelo que salió al mercado en 2016, y los modelos más populares en cada región hacen patente las diferencias de presupuesto, expectativas y uso que se le da a los terminales Un terminal lanzado en 2016 , el más común en el mundo

Samsung copa el top, con un 35% sobre el total, de las marcas de smartphones más utilizadas por los usuarios en todo el planeta. La multinacional surcoreana dispone de un extenso abanico de dispositivos que componen las diferentes gamas del sello, siendo el Galaxy J2 Prime y el Galaxy A10s los terminales de Samsung más comunes. El primero de ellos fue lanzado en noviembre de 2016, y es todavía hoy el móvil en el bolsillo de muchos usuarios. Los fabricantes chinos más populares, Xiaomi y Huawei se disputan las dos siguientes plazas del podio, en lo que se refiere a marcas más populares a nivel mundial. Xiaomi ocupa el segundo escalafón con un 13% de usuarios sobre el total (concretamente, el Xiaomi Redmi Note 8 es su terminal más popular en el mundo, cuyos primeros modelos fueron lanzados en septiembre de 2019) y Huawei ocupa el tercer puesto del ranking con un 12,7% del total de usuarios.

España

En lo que respecta a España, en el top 5 de terminales más populares se sitúan tres móviles de los chinos Xiaomi. En concreto el modelo Xiaomi Redmi 9 es el más usado entre los españoles, un terminal de poco más de 100€ que ha sido todo un superventas, copando el 6,6% del mercado, seguido de cerca por el Huawei nova 7i (5,8%), un terminal de gama media que presenta cuatro cámaras y que fue elegido por X de cada 100 usuarios, y en tercer lugar se sitúa el Xiaomi Redmi Note 9 (5,4%), un modelo ligeramente superior al primero.

En cuarto lugar, se vuelve a observar un modelo de Xiaomi, en este caso el protagonista de su gama media de 2019, el Xiaomi Redmi Note 8T, seguido de un Samsung, el Galaxy A12, su más reciente propuesta para gama de entrada, lanzado a comienzos de este 2021.

América, grandes diferencias entre norte y sur

El modelo de 2021 de Samsung, el Galaxy A12, de la gama más económica, es el más popular en América del Norte, mientras que Centroamérica el 4,9% y Sudamérica (4%) elige el Samsung Galaxy J2 Prime, un modelo de gama media, pero en este caso, mucho más antiguo, pues fue lanzado en 2016.

En el Caribe sorprende el hecho de que no sea un móvil, sino una tablet, el terminal más usado por los usuarios de Uptodown para bajar aplicaciones (un 6,4% de los usuarios usaron este terminal): La Samsung Galaxy Tab A7: un sencillo tablet de 10,4 pulgadas pensado para el entretenimiento de toda la familia, lanzado en 2020.

África, el dominio de Tecno

La compañía china Tecno ha encontrado en África su mercado ideal. Creada en 2006, es una marca de teléfonos móviles de Transsion Holdings, que supera en cuota de mercado en la zona a las marcas más conocidas del planeta, adaptando sus modelos a la perfección al mercado local africano.

En África Oriental (Kenia, Tanzania, Uganda…) con un 4.2%, y en África Occidental (Cabo Verde, Senegal, Nigeria…) con un 4.6% de usuarios, el terminal dominante es el Tecno F1. Este modelo, lanzado en 2019, es un móvil Android de gama baja con pantalla de 5 pulgadas y un sencillo sistema operativo, aunque suficiente potencia para ver una película o jugar a videojuegos, y con un precio adaptado a su mercado, algo menos de 50€. En África Central (Congo, Angola, Zambia…) también eligen Tecno, pero en este caso el modelo ganador es el Tecno KE5 Spark Go 2020, un terminal de gama media de la marca, lanzado el año pasado, y que gana por goleada al resto de los modelos usados en la zona, siendo elegido por un 6,9% de los usuarios.

Sólo el norte de África se sale de esta tendencia de los móviles Tecno, pues el móvil más popular en zonas como Marruecos, Túnez, Argelia o Egipto es el Samsung Galaxy J2 Prime de 2016.

Asia, la parte más oriental del continente es la mejor equipada

Casi un 9% de los usuarios de la parte más oriental del continente (Corea, Japón, China…) eligen el Huawei Mate 30, un móvil de gama alta lanzado en 2019 con algunas de las características más punteras del mercado móvil en ese momento, situándola como la zona mundial donde los usuarios eligen terminales más potentes y con más prestaciones, además de contar de media con mayor presupuesto. Esto representa una gran diferencia con el resto del continente: El Sudeste asiático (Filipinas, Indonesia, Tailandia, etc.) y la parte más occidental de Asia, que comprende países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Turquía o Irán, coinciden en la supremacía del Samsung Galaxy J2 Prime, el ya mencionado terminal de 2016 que también es el más popular en otras zonas del planeta como el norte de África, y Sudamérica. En Asia central (Kazajistán, Uzbekistán…) un 5,6% de terminales son Samsung Galaxy A10, el más económico de la gama Galaxy. En el sur de Asia el terminal más usado es el Vivo 1820 Y91C, un modelo de menos de 100€ popular sobre todo en la India.

Europa, en la misma línea que España

España es muy representativa de los resultados en el resto del continente: En el sur de Europa, el Huawei nova 7i se sitúa como el terminal Android más popular con un 4,2% (este modelo es también el segundo más usado en España). Mientras que los países más al norte (Noruega, Alemania, Suecia…) se decantan por el Samsung Galaxy A21s, perteneciente a la gama media de la marca. En Europa del Este (Rusia, Ukrania, Rumanía…) el 3,6% de usuarios portan un Xiaomi Redmi 9.

