Voicebots, la evolución de los chatbots Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La spinoff de Mindsaic, Blablabots, ha decidido llevar la herramienta de los chatbots a un nuevo nivel gracias a la tecnología de los voicebots, una inteligencia artificial conversacional hasta ahora prácticamente inédita en el mundo empresarial. El servicio tiene la capacidad de entablar una conversación natural con un interlocutor sin comandos específicos ni instrucciones y tomar decisiones como un empleado artificial.

Esta empresa ha logrado, en poco tiempo, posicionarse como una de las líderes en la prestación de servicios para impulsar la comunicación entre las compañías y sus clientes. Organizaciones como la Cámara de Comercio de Valencia, Inmovilla, Jobinfy, Owitec y ThinkLab forman parte de los más de 1.000 clientes que han confiado en esta novedosa plataforma.

Chatbots que hablan, conversan y solucionan Hasta ahora, la mayoría de las páginas web corporativas han incorporado chatbots basados en la correlación de preguntas y respuestas. Conocida como QnA (Questions and Answer), esta obsoleta tecnología solo puede ofrecer una frustrante experiencia al usuario, pues hay que estructurar las preguntas exactamente como están registradas en el servidor o, de lo contrario, el chatbot no encontrará la respuesta solicitada.

Esta limitación es lo que ha generado la percepción de que estos chatbots no entienden a los clientes en la mayoría de las ocasiones. Cuando la comunicación del usuario con la empresa no es efectiva, se generan reacciones contraproducentes, como la pérdida de leads y de potenciales conversiones. Para llenar este vacío, Blablabots ofrece esta solución con la que las personas pueden entablar una comunicación efectiva. Los voicebots utilizan la magia de la voz para hablar en múltiples idiomas, con voces de hombre o mujer y hasta con acentos distintos.

La tecnología Blablabots ha sido diseñada por Mindsaic Blablabots ofrece una tecnología que ha sido diseñada por Mindsaic, expertos en la creación de inteligencia artificial conversacional. Los voicebots utilizan cientos de redes neuronales junto a algoritmos de diseño propio para brindar una experiencia sorprendente a los usuarios. Son sistemas que se integran a la infraestructura tecnológica de las empresas para que tomen acciones en función de la conversación.

Las posibilidades van mucho más allá de una conversación real. Los voicebots son capaces de interactuar a un nivel que les permite realizar tareas específicas. Los voicebots, construidos con tecnología Mindsaic, pueden enviar un e-mail, comunicarse con el Costumer Relationship Management (CRM), consultar o escribir en una base de datos, consumir un servicio web, etc.

Con la herramienta que brinda Blablabots, las empresas pueden consolidar la comunicación con sus clientes, generando leads que se traducen en mayores ventas. Los voicebots son ideales para las pequeñas y medianas empresas que buscan posicionamiento en el mercado, ya que ofrecen una comunicación sólida con la audiencia y su servicio tiene costes muy accesibles, al alcance de todos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.