¿Qué es el talento Inusual? Emprendedores de Hoy

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

En un mundo vertiginoso por el ritmo de sus cambios, no solo se transforman los negocios y los liderazgos necesarios para llevarlos adelante, sino también los conceptos.

Desde hace unos años, la palabra talento ha comenzado a ser utilizada a partir del ámbito de los recursos humanos, para referirse a los empleados de una empresa y su desarrollo. En función de la pregunta que plantea la sociedad actual de qué es el talento, la escuela de liderazgo innovador INUSUAL School ha conseguido redefinir un concepto clave para las organizaciones que buscan prosperar en un mundo dinámico y cambiante.

El talento se puede desarrollar, según INUSUAL School Por lo general, el talento se ha ligado a tres aspectos. En primer lugar, se ha considerado el talento y, todavía hay quienes lo hacen, como una habilidad natural. Se tiene o no se tiene y eso está definido de manera innata.

Otra forma de entender el talento es asociándolo a la noción del alto rendimiento. En este sentido, los talentosos son aquellas personas caracterizadas por ser las mejores de su clase, trabajo o entorno, es decir, los que más rinden.

La tercera y última posición dentro de las miradas tradicionales define el talento como el potencial, es decir, es aquello que todavía no se ha materializado, pero que se puede desarrollar.

En conclusión, ante la cuestión sobre qué es el talento, actualmente, no hay una respuesta unívoca, sino varios abordajes. Por esta razón, desde la escuela de liderazgo innovador INUSUAL School la propuesta de definición de talento es otra.

Esta institución afirma que el talento en diversas habilidades y competencias puede desarrollarse y aprenderse, todo depende de los planes de acción de una empresa y las motivaciones de cada empleado. Además, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, lo cual también es influyente.

Desde este punto de vista, todos los empleados tienen fortalezas que se pueden desarrollar para contribuir y agregar valor a una organización. No solo las personas que más se destacan en una primera instancia son las que tienen algo para aportar.

INUSUAL School y un nuevo concepto de talento El éxito de una empresa depende de las personas que la conforman. Por esta razón, parte del trabajo de la persona que lidera consiste en desarrollar y fidelizar a los trabajadores. De esta forma, los empleados habrán logrado desplegar sus capacidades y la organización se tornará más productiva y competitiva.

La propuesta de INUSUAL School, fundada por Pere Rosales que es su actual CEO, es formar líderes innovadores que conviertan crisis en oportunidades y que sepan sobrellevar los cambios sin abrumarse. En el mundo actual, los clientes tienden a ser cada vez más exigentes y menos fieles, por lo cual su mantenimiento y confianza requiere de innovación y personalización. A su vez, quien se forma en liderazgo innovador también desarrolla su propio talento y aprende a conectarse con lo mejor de sí mismo. Esto se debe a que las ideas únicas y valiosas se comienzan a producir y, en consecuencia, los resultados positivos también. De hecho, quien logra sacar la mejor versión de sí mismo, después es el más capacitado para conseguir lo mismo con los demás.

En conclusión, aunque no hay una sola respuesta para la pregunta de qué es el talento, a partir de los programas de training y coaching de INUSUAL School se logra obtener el conocimiento para detectar los talentos individuales y desarrollarlos, con el fin de hacer prosperar las organizaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.