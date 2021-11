​¿Qué es el renting flexible? Características y beneficios Las mayores ventajas vienen ligadas a la flexibilidad del contrato, a la limitación de kilómetros, al precio... Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 23 de noviembre de 2021, 08:50 h (CET) Cada vez más los clientes buscan no estar ligados a contratos de larga duración con limitación de kilómetros o con unos precios desorbitados. Por eso, surgen modalidades de renting mucho más ventajosas como la que se ofrece en Myca Renting de coches y motos en Málaga.



El renting es ya popularmente conocido por ser la alternativa más accesible a la compra del vehículo, pero hay una modalidad de renting que es el renting flexible con unas características y unos beneficios muy a tener en cuenta tanto como para particulares como para empresas que necesiten vehículos. Desde el Grupo Nieto Automoción contamos con dos empresas de renting que cumplen con todos los ingredientes para ser un renting flexible ofreciendo nuestros servicios de renting en Granada, Málaga y Almería. Te contamos qué es y por qué lo debes tener en cuenta.

¿Qué es el renting flexible? El renting flexible proporciona unas opciones totalmente adaptadas a las necesidades de todos los clientes que estén interesados en alquilar un coche. Las mayores ventajas que suelen ofrecer el renting flexible y de las que no dispone un renting tradicional vienen ligadas con la flexibilidad del contrato, con la limitación de kilómetros, con el precio, etc.

Características El renting en Almería como en el resto de cuidades de Andalucía en las que Myca Renting ofrece sus servicios, se posiciona como la posibilidad para aquellos conductores que buscan un vehículo para un periodo de tiempo no muy extenso y con una mayor flexibilidad para que se adapte a sus necesidades. Entre las características que se pueden enumerar del renting flexible se encuentran: Precio competitivo.

Periodo de tiempo más corto y flexible.

Amplia gama de servicios y de modelos.

No hay penalizaciones, salvo excepciones.

Beneficios Flexibilidad en la duración del renting. El cliente ya no se deberá preocupar por estar ligado a un contrato de renting de larga duración, cuya rescisión podría acarrear una penalización económica. El renting flexible ofrece la posibilidad de alquilar el vehículo por un menor tiempo como uno o tres meses solamente.

Lo que no cambia es que al pagar la cuota prefijada en el contrato, tendrás incluidos todos los servicios de mantenimiento, seguros, sustitución de neumáticos…lo que resulta aún más rentable.

Con el renting flexible podrás disfrutar de los modelos de coches que más te gusten, ya que al ser un periodo de tiempo menor tendrás más disponibilidad de modelos.

No tendrás que pagar un precio de entrada, únicamente la cuota que se haya establecido en el contrato.

Ya has podido comprobar que las características y los beneficios que otorga el renting flexible le hacen ser la mejor opción que se puede encontrar en el mercado si no estás interesado en la compra de un coche como habrás podido comprobar por todas sus ventajas.

Esta modalidad cuenta con una mayor flexibilidad, lo que permite que el cliente no quede encadenado a contratos de larga duración. Además, proporciona una mayor personalización de las necesidades del cliente poniendo a su disposición el modelo que desee sin preocupaciones y a un precio ajustado a lo que realmente necesita.

Además, se ofrece la posibilidad de compra del vehículo en la finalización del plazo si así lo deseas, aunque la experiencia te sorprenderá tanto que cambiará tu modo de entender definitivamente la movilidad y sólo pensarás en seguir con MYCA.

Desde el Grupo Nieto Automoción la filosofía que se sigue es la del renting flexible que cubra las expectativas y los servicios demandados por los clientes. Por ello, Myca son dos atractivos renting flexibles.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.