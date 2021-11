Los socios del Rayo Vallecano recuperaron el importe de su carnet de abonado no disfrutado por COVID-19 gracias a Xerintel Emprendedores de Hoy

lunes, 22 de noviembre de 2021, 13:41 h (CET)

Los clubes deportivos también se han sumado a los amplios beneficios de las páginas web, aplicaciones móviles y soluciones tecnológicas en general, pudiendo ofrecer así un mejor servicio a sus seguidores.

Uno de ellos es el Rayo Vallecano, el club de fútbol español de Madrid que desde hace más de 10 años trabaja junto a Xerintel para el desarrollo de sus proyectos online. Desde su apuesta por la empresa, el club ha podido optimizar el servicio de su página web. Uno de los proyectos llevados a cabo por dicha compañía fue la renovación de abonos del Rayo Vallecano 2021/22 en Primera División con Xerintel.

El portal fue puesto en marcha en tan solo 3 días y consiguió beneficiar a más de 7.000 socios, aumentando así la credibilidad y reputación del Rayo Vallecano de Madrid. Asimismo, han sido los desarrolladores de la nueva plataforma de este club deportivo para la venta de entradas al play off de la Liga BBVA.

Durante una década, Xerintel ha trabajado junto al Rayo Vallecano para ofrecerle las soluciones tecnológicas más eficientes, rápidas y personalizadas del mercado. Uno de sus proyectos más destacados ha sido el desarrollo de un sistema de renovaciones de abonados anual que permite al club deportivo brindar una cobertura más amplia a sus socios.

Además, recientemente los profesionales de Xerintel crearon un portal de devolución de pagos del abono de los socios del Rayo Vallecano. Esto es ideal para quienes no lograron asistir a los eventos de la liga de la primera división debido a la pandemia causada por el COVID-19.

Soluciones tecnológicas de Xerintel Xerintel cuenta con un equipo de profesionales que posee una gran experiencia en el mundo del software y la tecnología digital. Asimismo, se esfuerza día a día por actualizar sus conocimientos en sistemas de información y el mundo de las aplicaciones, brindando así un servicio óptimo e innovador.

Actualmente, Xerintel es el responsable de los servicios online y plataforma web del Rayo Vallecano para la venta de sus entradas deportivas. También se encargan del sistema de renovaciones y pagos de abono de los socios más importantes del equipo. Además, estos asesoran al club deportivo en cuanto al uso del panel administrativo que permite gestionar sus espacios en línea.

Xerintel es una compañía tecnológica de España que se especializa en el desarrollo web 3.0, aplicaciones móviles Android e iOS y tiendas online. Sus soluciones tecnológicas han conseguido que las compañías y entidades que apuestan por ellos, como el Rayo Vallecano, logren ofrecer el mejor servicio a sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.