Los mejores regalos de cocina y mesa, elegidos por Inoxibar

lunes, 22 de noviembre de 2021, 12:47 h (CET) Los regalos de cocina y mesa son cada vez más apreciados; el motivo no es solo por la creciente afición a las artes culinarias, también porque se priorizan los regalos prácticos: aquellos detalles que embellecen la mesa o facilitan tareas del día a día Conscientes de estas preferencias, el equipo del fabricante de menaje de cocina Inoxibar ha seleccionado entre su amplio catálogo de productos este año aquellos artículos que más interés despiertan. Son artículos de alta calidad, la mayoría de uso habitual, que se diferencian por sus características o su diseño, idóneos para regalar a cocinillas y a quienes disfrutan de lo que es práctico y singular a la vez.

Balanza de cocina

Esta balanza redonda de cocina ocupa el mínimo espacio, porque es extraplana y de dimensiones reducidas. Mide 17 cm de diámetro y tiene 2 cm de altura. Permite pesar hasta 5 kg con gran exactitud, ya que su resolución es de 1 gramo. Su diseño minimalista en plateado y negro la hace perfecta para tener a la vista. También se puede guardar y apilar como un plato más.

Cuchara para esferificaciones

Esta cuchara para esferificaciones es un básico de la cocina molecular. Como regalo, transmite el reconocimiento de un nivel profesional e invita a adentrarse en la cocina de dimensiones micro. Está fabricada en acero inoxidable y mide 17 cm de largo por 4,2 cm de ancho, con capacidad para recoger fácilmente las esferas gracias a su superficie perforada y su cómodo agarre.

Salvamanteles imantado

Hecho de flexible silicona libre de BPA, este salvamanteles es tan útil como original, ya que está provisto de imanes que al acercar la cazuela hacen que el protector se adhiera a su base sin necesidad de utilizar ninguna mano. Así se puede llevar los alimentos directamente del fuego a la mesa con la seguridad de no quemarse ni quemar las superficies, dada la resistencia de la silicona a las temperaturas extremas -desde 260ºC hasta los -60ºC-. Quien lo prueba dice que se convierte en un utensilio imprescindible. Mide 20 cm de diámetro, por lo que sirve para todo tipo de menaje y se presenta en un set de dos unidades.

Aceitera antigoteo

Elegante, resistente y sin verter una gota de aceite extra, esta aceitera antigoteo es un regalo perfecto para personas minuciosas. Es de vidrio y su dosificador especial permite administrar la cantidad de aceite precisa al plato, y solo al plato. Evita desperdicios y que el exterior se manche, acabando con la desagradable sensación de coger un envase grasiento. Disponible en dos tamaños para contener 300 ml y 500 ml de aceite.

Cafetera express

Sencilla pero brillante a la hora de exprimir todo el sabor del café, regalar la cafetera express Easy es regalar muchos momentos alrededor de una buena taza de humeante café. Está fabricada en acero inoxidable 18/10 de alta calidad, muy fácil de limpiar, y cuenta con un asa curvada para asirla con total comodidad y seguridad. Está disponible en dos tamaños para 6 y 10 tazas.

Tetera

Para fans de las infusiones Inoxibar propone un regalo que práctico y decorativo. La tetera Glas está fabricada en cristal y acero inoxidable 18/10. Tiene un diseño muy elegante, que permite ver en todo momento el filtro interior. Está disponible en dos tamaños para hacer hasta 600ml y 1,20l de infusión.

Filtro individual para infusiones

Este es un regalo perfecto para servir las infusiones en los recipientes más variados. Con este filtro para infusiones se puede utilizar cualquier vaso o taza para hacer la mejor tisana. Es de acero inoxidable 18/10. Dispone de tapa con ribetes rojos de silicona para mantener la mezcla en el interior mientras reposa. Al sacar el filtro esta hace de plato sobre el que apoyarlo. Tiene un diámetro de 7,7 cm y una altura de 12 cm, para usar en un recipiente individual.

