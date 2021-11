¿Qué se puede encontrar en la galería de arte Capital Culture House? Guto Ajayu Emprendedores de Hoy

Una pieza fundamental en el amplio, complejo y entramado mundo del arte son y siempre han sido las galerías de arte. Estas entidades se ocupan de promocionar artistas y sus obras, permitiendo que millones de personas puedan conocerlas y comprarlas.

Capital Culture House es una de las más reconocidas galerías de arte en España y Bolivia. Allí se exhiben las obras de artistas de importancia nacional e internacional, así como de los nuevos talentos. En ella se pueden encontrar, por ejemplo, las obras de Guto Ajayu, artista boliviano con una extraordinaria obra de arte histórico-contemporáneo.

Capital Culture House, un refugio seguro para el arte y la cultura El papel principal de una galería no es solamente el de exhibir, promocionar o vender obras de arte, sino que además juegan un papel crucial en el lanzamiento de nuevos artistas, contribuyendo en ampliar la cultura artística de una nación. Por otro lado, las galerías son el nexo por excelencia que une al artista y sus obras con el público, convirtiéndose en una plataforma que facilita la interacción cercana entre ambos, permitiéndoles conocer no solo a artistas consolidados, sino también a los que están emergiendo.

Capital Culture House es una galería de arte con sede en Madrid, y en La Paz, Bolivia. Está enfocada principalmente en la promoción de las obras de arte contemporáneo para posicionar a los artistas, sus obras y sus conceptos individuales en el panorama internacional contemporáneo.

Adquirir obras de arte mediante una asesoría personalizada Además de ser una galería para la exhibición de obras artísticas, allí también se encuentran especialistas del arte que se encargan de ofrecer asesoría de calidad a quienes llegan al lugar con el fin de adquirir una obra. A través de sus conocimientos, las personas pueden ser guiadas a través de la gran variedad del mundo artístico para encontrar la obra más acertada para sus gustos y su propia percepción artística. La asesoría del Capital Culture House no solamente facilita la adquisición de las obras de arte más convenientes a nivel estético, sino que además aseguran que sea una buena inversión para el cliente.

Por otro lado, la galería también cuenta con una página web donde se pueden acceder a exhibiciones virtuales de diferentes artistas. Actualmente, hay varias, entre las cuales se encuentra la obra de Guto Ajayu, un artista joven con un concepto artístico único que resalta por el uso constante de la simbología antigua, histórica y sagrada. Sus obras son una crónica histórica de la humanidad, representada en un concepto moderno, en una realidad vista a través de los ojos y los sentimientos de este artista.

