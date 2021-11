Anular contratos de préstamos abusivos con Víctimas del Crédito Emprendedores de Hoy

domingo, 21 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

En el contexto mundial, la crisis económica afectó a una gran cantidad de personas en todo el mundo, quienes con la necesidad de llegar a fin de mes y de buscar otros métodos de ingreso de capital, se vieron en la necesidad de adquirir préstamos y créditos financieros. Entre la gran oferta que hay en el mercado, se pueden encontrar contratos poco honestos y con cláusulas abusivas.

En ese sentido, Víctimas del Crédito es una plataforma creada para ayudar al ciudadano a anular contratos de préstamos abusivos, relacionados con aquellas cláusulas de los contratos y con los intereses (TAE) injustificados, inmorales y desproporcionados que aplican las entidades financieras. Persiguen el objetivo de respetar el derecho bancario y proteger a las personas de abusos y cláusulas que atienten sobre su patrimonio.

Reconocer los abusos bancarios Existen dos tipos de abusos bancarios. Por un lado, están los realizados por bancos e instituciones que otorgan créditos como Wizink, Cofidis, Creditea, Evo Finance, Santander Consumer, Caixabank, Carrefour Pass, entre otras, las cuales ofrecen cláusulas y tasas de intereses que no cumplen con lo establecido por la ley.

Según el Tribunal Supremo, se debe tener en cuenta que los intereses no pueden ser más del doble del interés medio de los créditos al consumo, ya que si no pasaría a crear lucro y ventaja por parte de los bancos. Las diversas entidades financieras que cuentan con este tipo de contratos buscan conseguir deudores sometidos y sujetos a la institución, quienes deberán abonar intereses y comisiones de por vida.

Por otro lado, también están los abusos bancarios emitidos por entidades dedicadas a realizar créditos rápidos o mini-créditos, tales como Vivus, Cashper, Contante, Monedo, myKredit, CreditoSi y un sinfín de prestamistas de esta índole. Dichos servicios presentan intereses elevados, comisiones y negocios absurdos.

Anular contratos de préstamos con cláusulas abusivas Ante estas cláusulas abusivas se puede accionar de manera legal y con la ayuda de la plataforma Víctimas del Crédito, quienes cuentan con un equipo de asesores y abogados que van a llevar a cabo los procedimientos necesarios para desacreditar fácilmente los contratos, catalogándolos de usura y falta de transparencia.

La plataforma está preparada para aconsejar desde el primer momento a sus clientes, ya que cuenta con un área de consultas personalizadas en su página web. Además, brindan información sobre casos y sentencias ganadas, para así afirmar su eficacia en el sector. Integrada por un despacho de abogados a nivel nacional, Víctimas del Crédito se centra en la anulación de contratos de tarjetas de crédito y préstamos por cláusulas abusivas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.