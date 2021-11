Fintech Innovation Summit 2021: llega la tercera edición del evento de innovación financiera por excelencia

El próximo 24 y 25 de noviembre tendrá lugar en formato online el encuentro profesional anual de referencia sobre lo último en el entorno tecnológico para el sector financiero Fintech Innovation Summit es la cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos y oportunidades que traen las nuevas tecnologías al sector financiero. Dos jornadas de innovación y aprendizaje enfocada a presentar las últimas tendencias, las tecnologías, herramientas y soluciones para promover los procesos de transformación digital del sector en materia de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Criptomonedas, Blockchain, Pagos digitales, Experiencia de usuario, Onboarding Digital, Cloud Banking, Open Economy, Innovación Financiera, Facturación electrónica, Automatización y personalización de servicios, Digitalización de procesos, Gestión de gastos de empresa, Fintech Banking, Social Trading, entre otros. Organizado por Urban Event Marketing Agency el evento tendrá lugar en formato 100% online el próximo 24 y 25 de noviembre y se centrará, principalmente, en presentar las últimas novedades tecnológicas, sus aplicaciones y cómo la tecnología está transformando el sector financiero.

Fintech Innovation Summit contará con la presencia de empresas y entidades tan destacadas como BBVA, EVO Banco, Sabadell Consumer, Comercia Global Payments, Bitnovo, Arsys, Camerfirma, Realsec, Infobip, TechRules, Oney, PayRetailers, Prestalo, Centribal, Strands, Coinmotion, Pleo, eToro, Sabio, Docuten, Sofistic Cybersecurity, NetApp, Worldpay for FIS, VU Security, Foro ECOFIN; Clúster Madrid Capital FinTech del Ayuntamiento de Madrid; AEFI, la Asociación Española de Fintech; FIFED, la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital; Fintech Spain; Alastria; Asottech y con la colaboración de Digital Innovation News, BeInCrypto, La Latina Valley, Quum Comunicación, Territorio Bitcoin, Revista Transformación Digital, Esencia de Marketing, Dir&ge, Ipandetec CentroAmérica, ASEM Emprendedores de México, ApiAddicts, CUTI Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, ALADI Asociación Latinoamericana de Integración, Cámara de Comercio México Colombiana, IEBS Digital School, Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la región de Murcia, IEB Instituto de Estudios Bursátiles, AECTA Asociación empresas de Consultoría de la Comunidad Valenciana, Algoritmia Instituto Europeo de Formación Tecnológica, Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana, ASAFINTECH Asociación Salvadoreña de Tecnología Financiera, Consejo General de Colegios Profesionales, ISOC Internet Society Capitulo Republica Dominicana, CEEI Aragón, Adalab, ASAEDE Asociación Argentino Española de Emprendedores y se podrá asistir al evento de manera online ofreciendo una experiencia lo más interactiva posible, por lo que los profesionales que asistan al evento contarán con la posibilidad de realizar preguntas a los expertos. Podrán conocer las empresas, los ponentes y tener acceso a la agenda accediendo a la web oficial del evento.

El evento contará con un total de 40 ponentes y se iniciará la jornada del 24 de noviembre con la participación destacada de Salvador Molina, Presidente de Foro ECOFIN y del clúster Madrid Capital FinTech del Ayuntamiento de Madrid presentando “Las 10 fronteras al asalto FinTech” y a continuación Arturo González Mac Dowell, Vicepresidente de la AEFI, Asociación Española de Fintech y CEO de Eurobits que hablará sobre Cómo las paytechs han sido la punta de lanza en el ecosistema fintech desde marzo de 2020. Durante la jornada del 25 de noviembre la apertura del evento estará a cargo de Carmela Gómez Castelao, Head of Global Open Banking en BBVA.

Durante el evento se entrevistará a Pablo Blasco Bocigas, auto del libro “Fintech Banking. Las finanzas del futuro y el nuevo mundo del dinero” a cargo de Rafael Muñoz Gil, Director Máster Fintech & Blockchain Universidad Europea.

Como novedad este año se presentará un nuevo contenido y formato, Inspiring Women Sessions, donde se contará con entrevistas muy interesantes que serán realizadas por Cristina Murgas, Directora de Comunicación Financiera e Institucional de Quum a mujeres emprendedoras en el mundo Fintech con el objetivo de dar visibilidad a proyectos e iniciativas lideradas por mujeres. Participan Inés Vázquez Ríos, CEO y Co-fundadora de Adalab, escuela especializada en formación digital para mujeres; Pilar Troncoso, Co- fundadora de OARO y ChainGo Tech y Giovanna Jiménez Coria, CEO & Founder en Womenly, la primera plataforma digital de pagos, colaboración y comercio entre mujeres emprendedoras.

Además, el evento contará con ponencias, casos de éxito y mesas redondas a cargo de expertos de la talla de Miguel Ángel Barrio, Director PDD Innovación Digital y Fintech en IEB y Head of Entelgy Digital; Pedro Tomé, Head of Disruptive innovation, Big data& Advanced Analytics en EVO Banco; Noelia Ruiz Santacana, Ecommerce International Sales Channel Manager en Comercia Global Payments; Jose Martí, Director de ventas en PayRetailers; Alexandre Lima, Chief Marketing & Data officer en ONEY; Raquel García, Key Account Director en Camerfirma; Lourdes Peñas, Global Technology Strategist en NetApp España; Dani Cerqueiro García, CMO y Head of CS de Docuten; Emilio Márquez Espino, CEO de La Latina Valley; Manel Picalló, Senior Solution Architect en NetApp España; Claudio Cungi, Chief Product & Marketing Officer en Strands; Tali Salomon, Directora regional de eToro para Iberia y Latinoamérica; Aiyana Moorhead, Country Manager para España de Pleo; David Conde Sayans, Consejero delegado de Coinscrap Finance; Leandro Gimeno, Chief Customer Officer en Strands; Vicente J. García Gil, Presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital; Diana Guzmán Escobar, Country Manager REALSEC México; Juan Carlos García, SOC Manager y Country Manager de Sofistic Cybersecurity; Miguel Ángel Fañanas, Sales Director Europe de VU Security; Daniel Reis Faria, Chief Security Officer en OARO; entre otros.

Como broche de oro y cierre del evento de cada jornada, se llevará a cabo el 24 de noviembre un panel de expertos de clausura sobre las tendencias tecnológicas para 2022, moderado por Cristina Murgas, Directora de Comunicación Financiera e Institucional de Quum y participan Jaime Bolívar, Director general en TechRules; Javier Fernández García, Global Business Director en Centribal; Kristoffer Hanson, CEO en Prestalo.com y Juan Manuel Orden, Responsable Comercial Vertical Banca y Seguros en Sabio y, el 25 de noviembre sobre las Tendencias y perspectivas para la tecnología blockchain y las criptomonedas en la economía digital donde participan Raúl López, Country Manager Coinmotion in Spain; Javier Castro-Acuña, responsable de control de negocio de Bitnovo; Carlos Kuchkovsky, miembro de la Junta Directiva de Alastria, cofounder de Remotefulnss y QCentroid y Almudena de la Mata, Managing Partner at Blockchain Intelligence.

“Ofrecer un espacio para el aprendizaje, descubrir y conectar con las últimas novedades en tecnología para la industria financiera es lo que se pretende para los asistentes a la tercera edición del Fintech Innovation Summit”, concluye Mariana González Robles, Socia Directora de Urban Event Marketing.

Para registrarte gratis, pichar AQUÍ

Para más información: info@urbaneventmarketing.com

-----------------------

Acerca del evento

Fintech Innovation Summit es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Acerca de Urban: Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT. Contacto: info@urbaneventmarketing.com https://urbaneventmarketing.com/